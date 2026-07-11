Filmski i televizijski reditelj, scenarista, istoričar umetnosti i likovni kritičar Đorđe Kadijević umro je juče u Beogradu u 94. godini, saopštila je Jugoslovenska kinoteka.

Bio je jedan od najznačajnijih autora u istoriji jugoslovenske i srpske kinematografije, a iza sebe je ostavio opus koji je obeležio domaći film i televiziju, posebno u žanru fantastike, horora i istorijske drame.

Rođen je 6. novembra 1933. godine u Šibeniku. Diplomirao je istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, nakon čega je radio kao likovni i filmski kritičar, a potom se posvetio režiji i scenaristici.

Najznačajnija ostvarenja

Filmsku karijeru započeo je šezdesetih godina prošlog veka, a široku afirmaciju stekao je filmovima koji su pomerali granice tadašnje jugoslovenske kinematografije. Njegovo najpoznatije ostvarenje je kultni horor „Leptirica“ iz 1973. godine, snimljen po pripoveci Milovana Glišića „Posle devedeset godina“. Film se smatra prvim domaćim horor ostvarenjem i decenijama uživa kultni status među publikom.

Među njegovim najznačajnijim filmovima nalaze se i „Praznik“, „Pohod“, „Darovi moje rođake Marije“, „Vuk Karadžić“, kao i brojne televizijske drame i serije koje su ostavile dubok trag u domaćoj produkciji.

Kadijević je bio autor i televizijske serije „Vuk Karadžić“, jednog od najznačajnijih istorijskih televizijskih projekata u Srbiji, kao i niza dokumentarnih i igranih ostvarenja inspirisanih nacionalnom istorijom, umetnošću i književnošću.

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