Dramatično upozorenje Kremlja upućeno Ankari izazvalo je zabrinutost da Rusija pokušava da okrene Tursku, drugu najveću vojsku NATO saveza, protiv Ukrajine i izazove podele u Evropi. Od početka rata u Ukrajini, Turska se pozicionirala kao posrednik, održavajući odnose i sa Rusijom i sa Ukrajinom. Predsednik te zemlje Redžep Tajip Erdogan uspeo je u svojoj nameri da izvuče ličnu korist iz geopolitičkog sukoba, a u Ankari su ovoga i te kako svesni: Turska je potrebna i Moskvi i Kijevu.

Drugog dana NATO samita u Ankari, portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je Rusija više puta upozorila Tursku na pokušaje Ukrajine da napadne objekte povezane sa gasovodima Plavi i Turski tok.

- Više puta smo skretali pažnju našim turskim kolegama na veoma opasne aktivnosti kijevskog režima i stalne pokušaje napada na objekte energetske infrastrukture povezane sa transportom gasa preko Plavog toka i Turskog toka - rekao je Peskov.

Kijev ovo nije komentarisao, iako je potvrdio napade tokom noći na još dve ruske naftne rafinerije, jednu kod Saratova a drugu kod Nižnjekamska. Ranije je ruska kompanija "Gasprom" saopštila da je kompresorska stanica "Krasnodarska", koja je deo infrastrukture gasovoda Plavi tok namenjenog izvozu ruskog gasa preko Crnog mora u Tursku, bila na meti napada dronova. “Gasprom” je takođe rekao da nastavlja isporuke u Tursku uprkos napadima, preneo je Upstreamonline.com.

Napadi na gasovode

Ista upozorenja stigla su u martu, kada je Ukrajina navodno napala stanicu Ruskaja na crnomorskoj obali koja snabdeva gasom drugi, veći gasovod - Turski tok, koji propušta 33,5 milijardi kubnih metara gasa godišnje, od čega polovina prolazi Turskom i Bugarskom do Srbije, Mađarske i Slovačke. Napad u martu izazvao je snažne reakcije Budimpešte, zabrinute zbog mogućeg prekida isporuke ruskog gasa. Ukrajina je prethodno obnovila isporuke ruske nafte preko naftovoda Družba, nakon što je u aprilu Peter Mađar zamenio Viktora Orbana na mestu premijera.

Ranije ovog meseca, nemački tužioci podigli su optužnicu protiv ukrajinskog državljanina zbog eksplozija na gasovodu Severni tok, kojim je ruski gas dopreman u Evropu. Incident je postao glavno žarište tenzija u Evropi, svega nekoliko meseci nakon početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022.

"Nepouzdani odnosi"

Sada nova upozorenja iz Kremlja i Trampove najave o ukidanju sankcija Turskoj prete da izazovu nove podele u Evropi. Putin i njegov turski kolega Redžep Tajip Erdogan dele snažne ekonomske veze i energetsku saradnju, iako njihov savez često remete tenzije zbog suprotstavljenih interesa u regionalnim sukobima, uključujući Siriju i Ukrajinu. Erdogan stalno nudi posredovanje u vezi rešavanja rata u Ukrajini. U Ankari je tokom NATO samita rekao da koriste postojeće kanale komunikacije sa Rusijom kako bi pokušali da dovedu Putina za pregovarački sto, dok nastavljaju da podržavaju Ukrajinu. U Turskoj je takođe isposredovana inicijativa o izvozu ukrajinskog žita preko Crnog mora.

Ali, bilateralni odnosi su kompleksni i na stalnom testu. Prema Gonulu Tolu, saradniku Bliskoistočnog instituta, odnosi između Putina i Erdogana uvek su bili nepouzdani.

Pre oko deceniju, rat u Siriji pomogao je u stvaranju neočekivanog partnerstva na Bliskom istoku između Turske i Rusije. Ono se sada raspada. Umesto toga, Turska pomaže Ukrajini da uspostavi uporište u delu sveta u kojem je Putin ranije uživao značajan uticaj, piše Tol za “Njujork tajms”. Erdogan je ranije bio “mlađi partner”, ali je rat u Ukrajini promenio odnos snaga. Izolovan od Zapada, Putin se sve više oslanjao na Erdogana, koji je odbio da se pridruži zapadnim sankcijama. Turska je postala čvorište za rusku trgovinu, investicije i energetske tokove, a Ankara je stekla znatno veći uticaj i zadobila priliku da se pozicionira kao ključni saveznik NATO, uravnoteži odnos sa Rusijom i pomogne Ukrajini da izgradi nove odnose na Bliskom istoku, uključujući sa Sirijom koja je nekad bila u orbiti Moskve, navodi Tol.

Činjenica da Erdogan pomaže da se Ukrajini otvore vrata jasno pokazuje koliko je Putinova sposobnost da projektuje globalnu moć oslabila i koliko se njihov međusobni odnos promenio. Jasno je da Ankara više ne balansira između Moskve i NATO, već se postavlja kao ključni igrač u oba slučaja. Slabljenje Rusije dalo je Turskoj, nakon decenije popustljivosti prema Moskvi, slobodu da sledi sopstvene interese. Najveći dobitnik toga je Ukrajina, piše Tol.

U međuvremenu je Tramp na sastanku sa Erdoganom najavio da planira da ukine sankcije kako bi Turskoj omogućio kupovinu lovaca F-35.Time bi bila ukinuta zabrana uvedena tokom Trampovog prvog mandata nakon što je Turska, uprkos upozorenjima SAD, prihvatila ruski PVO sistem S-400. Prema Zakonu o suprotstavljanju američkim protivnicima putem sankcija CAATSA iz 2017, zabranjuje se isporuka F-35 Turskoj osim ako ona “više ne poseduje” ruski raketni sistem, njegovu opremu ili bilo šta povezano sa njim. Tramp nije precizirao da li bi sankcije bile ukinute samo Turskoj ili svim državama koje poseduju rusku vojnu opremu.

Trampova najava naišla je na protivljenje i demokrata i republikanaca u Kongresu, kao i Izraela, zbog pogoršanih odnosa između dve zemlje.

"Rusija nema primedbe"

U izjavi za Modern.az, ruska politikološkinja i zamenica direktora Instituta za političke studije Darja Grevcova, rekla je da Rusija pozitivno gleda na inicijative Trampa i Erdogana:

- Vidimo otopljavanje odnosa između SAD i Turske, kao i međusobno razumevanje između njihovih lidera. Primećuje se i da oba lidera imaju međusobne simpatije. Tramp i Erdogan se smatraju liderima koji su duhovno bliski Putinu i koji se bore protiv neoliberalnog modela i globalističkih elita za koje se tvrdi da žele da preuzmu kontrolu ne samo nad Evropom, već i nad čitavim svetom. Tramp, Erdogan i Putin ubrajaju se među lidere koji im se suprotstavljaju. Zato Rusija pozitivno ocenjuje postojanje međusobnog razumevanja i kontakata između ovih lidera, kao i mogućnost vođenja pregovora, čak i ako odnosi nisu na prijateljskom nivou - rekla je ona.

Dodala je da Rusija nema ozbiljne primedbe na nabavku aviona F-35.

- Trenutno niko ne namerava da vrati sisteme S-400. Istovremeno se mogućnost kupovine dodatnih aviona F-35 radi jačanja odbrambenih sposobnosti smatra sasvim realnom. Rusija to razume, a Ankara može da preduzima korake za koje smatra da su u njenom interesu. Najvažnije je da Putin ima dobre odnose sa Erdoganom i poslovne kontakte sa Trampom. Zato Moskva pozitivno gleda na to kada ti lideri razgovaraju, pregovaraju i postižu dogovore o pitanjima oko kojih ranije nisu mogli da se usaglase - rekla je Grevcova za Modern.az.