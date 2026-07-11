Ekskluzivni satelitski snimci prikazuju aktivnosti koje sugerišu da Iran možda pokušava da obnovi svoja nuklearna postrojenja, javlja CNN pozivajući se na satelitske video snimke.

Snimci koje je tv mreža dobila od kompanije Vantor otkrivaju nove aktivnosti na nekoliko nuklearnih lokacija i raketnih postrojenja širom Irana, krajem juna i početkom jula.

Aktivnosti na nuklearnim lokacijama posebno pokreću pitanja o tome da li je Teheran prekršio Memorandum o razumevanju koji je potpisao sa Sjedinjenim Američkim Državama 17. juna, navodi CNN.

Nedeljama su satelitski provajderi uskraćivali snimke širom regiona nakon zahteva vlade SAD.

CNN je bio u mogućnosti da analizira snimke nakon što su ta ograničenja nakratko ublažena, a sa ponovnim pokretanjem američke vojne akcije, neka ograničenja su već vraćena na snagu.

Tv mreža je otkrila značajnu aktivnost na lokaciji u vojnom kompleksu Parčin, poznatoj kao Talegan 2, gde stručnjaci veruju da se skladišti materijal za nuklearno oružje.

Analiza objekta, sprovedena u saradnji sa Institutom za nauku i međunarodnu bezbednost, identifikovala je radove na popravci i rekonstrukciji nekoliko rupa nastalih usled udara tokom američko-izraelskog bombardovanja, a kako se navodi, snimci su nastali 22. juna i 7. jula.

Na planini Pikaks, sumnjivom podzemnom nuklearnom postrojenju, snimci načinjeni 21. juna prikazuju vozila koja ulaze i izlaze iz tunela, u vreme dok je memorandum bio na snazi.