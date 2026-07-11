Sjedinjene Američke Države zahtevaju da Iran javno saopšti da će prestati sa napadima na brodove u Ormuskom moreuzu, kao i da će svi pravci na tom plovnom putu biti otvoreni za pomorski saobraćaj bez naplaćivanja naknada, rekli su danas visoki američki zvaničnici.

Oni su u konferencijskom pozivu sa grupom novinara naveli da su razgovori između dve zemlje bili produktivni poslednjih dana, preneo je Rojters.

“Ono što zahtevamo jeste da Iranci izdaju javno saopštenje u kojem potvrđuju da su svi pravci u Ormuskom moreuzu otvoreni, kao i da više ne pucaju na brodove. Ili će nam dati takvo saopštenje, ili nemamo dobar ishod za njih“, rekao je jedan neimenovani zvaničnik.

Iran je preneo Vašingtonu da su nedavni napadi na brodove u moreuzu potekli iz “odmetnutog dela njihovog sistema“, rekao je jedan visoki zvaničnik.

Prema rečima jednog od zvaničnika, spekuliše se da se u Iranu odvija borba za moć između zagovornika tvrde linije i pragmatičara, navodi Rojters.

Tri broda su napadnuta ove nedelje, što je navelo američkog predsednika Donalda Trampa da odgovori udarima na iranske mete.

On je takođe objavio da je junski prekid vatre koji su dve strane potpisale za njega završen, podsetila je agencija.