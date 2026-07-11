Jedna od najtragičnijih nesreća u istoriji Diznilenda dogodila se 8. jula 1974. godine, kada je život izgubila osamnaestogodišnja Debora Gejl Stoun, zaposlena na atrakciji "America Sings". Do danas je ostala jedna od retkih zaposlenih osoba koje su stradale na radnom mestu u ovom zabavnom parku.

Atrakcija je funkcionisala tako što su posetioci sedeli na rotirajućoj platformi koja se pomerala između različitih scena. Tokom pauza između nastupa zaposleni su prolazili kroz prostor između pokretnih delova kako bi se pripremili za sledeću tačku programa.

Debora je na toj atrakciji radila tek nekoliko nedelja kada je, pod još nerazjašnjenim okolnostima, završila između nepokretnog zida i rotirajuće platforme. Pretpostavlja se da je uzrok nesreće bio ili nedostatak iskustva i obuke ili jedan pogrešan korak. Platforma je nastavila da se okreće i devojka je ostala priklještena, zadobivši smrtonosne povrede.

Njene vapaje za pomoć prvi su čuli posetioci, koji su odmah obavestili ostale zaposlene. Atrakcija je zaustavljena, ali za Deboru više nije bilo spasa.

Nakon tragedije, atrakcija je zatvorena na dva dana kako bi bile uvedene dodatne bezbednosne mere. Ugrađena su nova signalna upozorenja i zaštitni sistemi, dok je deo platforme na kojem se dogodila nesreća ostao van upotrebe gotovo godinu dana. Ovaj slučaj i danas se navodi kao jedan od najpotresnijih događaja u istoriji Diznilenda i podsetnik je koliko su stroge bezbednosne procedure važne čak i na mestima namenjenim zabavi.

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