Letelica tipa Cessna 402, kojom je upravljala lokalna avio-kompanija Flamingo Air, poletela je u petak sa međunarodnog aerodroma Lynden Pindling u glavnom gradu Nasauu ka aerodromu San Andros.

Tokom leta avion je naišao na poteškoće i srušio se u žbunje neposredno pre sletanja, prenosi BBC. Premijer Bahama Filip Dejvis prvobitno je saopštio da je jedna osoba preživela, ali je kasnije potvrđeno da je preminula od zadobijenih povreda.

Što se tiče identiteta žrtava, njihova imena i starosna dob još uvek nisu zvanično objavljeni, navodi BBC. Istragu o tačnim uzrocima ove tragične nesreće sprovodi Agencija za istragu avionskih nesreća Bahama.

Bahami, smešteni u zapadnom delu Atlantskog okeana severno od Karipskog mora, obuhvataju više od 700 ostrva i preko 2.400 grebena, a mali avioni su glavno prevozno sredstvo između ostrva.