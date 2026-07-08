Ona se vratila u trku sa svojim političkim naslednikom Žordanom Bardelom, koji se do sada pripremao da je zameni, piše "Politiko".

"Oboje ulazimo u ovu predsedničku kampanju", izjavila je vidno ohrabrena Le Penova.

U televizijskom intervjuu prethodne večeri naglasila je da će njih dvoje nastupati kao politički tandem – Le Pen će se kandidovati za predsednicu Francuske, dok je Žordan Bardela predviđen za budućeg premijera.

Liderka francuske krajnje desnice osuđena je u žalbenom postupku na tri godine zatvora, od kojih dve godine uslovno, uz nošenje elektronske nanogice, na novčanu kaznu od 100.000 evra i 45 meseci zabrane učešća u javnom životu, od kojih 30 meseci uslovno, ali joj je omogućeno da se kandiduje na izborima 2027. Le Penova sada planira da uloži žalbu najvišem sudu u Francuskoj, čime se izvršenje kazne privremeno odlaže.

Do ove odluke preovlađivalo je očekivanje da će Le Penova dobiti znatno dužu zabranu kandidovanja za javne funkcije, što bi je sprečilo da učestvuje na predsedničkim izborima. U tom slučaju kandidat Nacionalnog okupljanja postao bi Bardela, kojeg je Le Penova ranije označila kao "plan B". On je poslednjih nedelja intenzivno pripremao moguću kandidaturu, dok su ankete pokazivale da ima veće izglede za pobedu od Le Penove ukoliko bi se kandidovao.

Bardela se nije javno oglašavao nakon presude u utorak, osim što je na društvenoj mreži Iks podelio dve objave Marin le Pen. U sredu je stajao pored svoje političke mentorke ozbiljnog izraza lica, piše "Politiko". Rekao je tek da je izuzetno srećan što je ponovo na terenu u kampanji i da milioni Francuza očekuju promene.

Predsednik Nacionalnog okupljanja izjavio je novinarima da nije "ni osetio olakšanje ni razočaranje" zbog toga što će kandidatkinja biti Le Penova, a ne on.

"Nastavićemo da radimo rame uz rame, kao što smo oduvek činili", rekao je Bardela.

Kako bi iskoristila Bardelinu popularnost, Le Penova svoju kandidaturu predstavlja kao zajednički politički projekat sa mladim liderom, uz obećanje da će ga imenovati za premijera ukoliko bude izabrana za predsednicu.

Ipak, prema francuskom političkom sistemu, iako predsednik bira premijera i može da zatraži njegovu ostavku, predsednički kandidat i budući premijer ne kandiduju se na zajedničkoj listi. Izbor predsednika i imenovanje premijera predstavljaju odvojene procese, a njihova imena ne nalaze se na istom glasačkom listiću.