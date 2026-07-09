Predstavnik iranskog ministarstva spoljnih poslova poslova Alireza Jusefi uručio je britanskom ambasadoru pisanu protestnu notu u kojoj je kritikovao, kako je navedeno, "neprimeren pristup" britanske vlade i njene tvrdnje da Teheran pokušava da sprovede aktivnosti ugrožavanja bezbednosti u Velikoj Britaniji, preneo je Skaj njuz.

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da su te optužbe "projekcija i pokušaj izbegavanja odgovornosti" za, kako tvrde u Teheranu, destabilizujuće aktivnosti Londona, uključujući saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom.

Jusefi je pozvao britansku vladu da "promeni ponašanje prema iranskom narodu" i da prestane da pruža podršku, kako je naveo, "terorističkim mrežama i pojedincima".