Jedne godine sam tašti za Božić kupio parcelu na groblju. Sledeće godine me je pitala šta sam joj kupio. Odgovorio sam joj:
• Ništa gospođo, ni poklon od prošle godine niste iskoristili...
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Vic dana: Jedne godine sam tašti za Božić kupio parcelu na groblju...
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Jedne godine sam tašti za Božić kupio parcelu na groblju. Sledeće godine me je pitala šta sam joj kupio. Odgovorio sam joj:
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