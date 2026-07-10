Odbornici koalicije Za budućnost Pljevalja (NSD i DNP) uputili su, u skladu sa poslovnikom Skupštine opštine Pljevlja, inicijativu za zakazivanje sednice na kojoj će biti usvojena Deklaracija o poništenju i nepriznavanju odluke o priznanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i Metohije.

Prema podacima sa kojima raspolaže Redakcija portala Borba, sednica će biti održana 21. jula s početkom u 10 časova.

Za sada je 19 odbornika potpisalo inicjativu da SO Pljevlja, nakon što je to uradila SO Zeta, poništi priznanje lažne države „Kosovo“, prenosi Tanjug.