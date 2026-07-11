Tuga neviđena! Drugovi Đorđe M. (24) i Milan M. (25) iz Batajnice poginuli su u stravičnoj nesreći kada su kvadom sleteli u kanal i preminuli na licu mesta! Nisu se satima javljali na telefon, počela je potraga za njima, a zatim je zatečen stravičan prizor u travi!

Kako saznajemo, zastrašujuća tragedija dogodila se u četvrtak u popodnevnim satima, a policija je oko 22 sata primila poziv da se dogodila nesreća. Tragedija se dogodila u njivama u ataru naselja Šangaj u nastavku ulica Velike međe i Stevana Simića, kada su mladići navodno izgubili kontrolu nad kvadom i uleteli u kanal kraj puta. Sumnja se čak da zbog velike trave nisu ni videli kanal, pa je došlo do prevrtanja.

Nesrećni mladići su od zadobijenih povreda preminuli na licu mesta, lekari su mogli samo da konstatuju njihovu smrt.

- Tela mladića su pronađena u kanalu u kojem je bila duboka trava, gotovo da nisu bili ni vidljivi. Na putu su se videli tragovi kočenja, ali ne i njih dvojica i kvad. Prevrnuli su se i upali u kanal, a preminuli su na licu mesta - navodi izvor za Alo!

U popodnevnim satima su krenuli da se voze, a zatim se nisu pojavljivali kući, niti su bili dostupni na telefonu. Porodica i prijatelji su se zabrinuli i počeli da tragaju za mladićima. Nažalost, u jednom trenutku mladići su pronađeni mrtvi i pozvane su nadležne službe.

- Ja sam lično pokrenuo potragu, sami su otišli da se voze kvadom, satima sam čekao, ali Đorđe se nije javljao. Sve sam alarmirao, i porodicu i komšiluk i policiju. Našli smo ih u kanalu - rekao je nesrećni otac nastradalog mladića za Informer.rs.

Inače, u kući nastradalog mladića se čuju samo lelek i jauci, a u dvorištu je mogao da se vidi i kvad koji su nesrećni Đorđe i Milan vozili.

Utvrđuju se okolnost tragedije, a zasad nije zvanično poznato kako su mladići izgubili kontrolu nad vozilom i sleteli u kanal.

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