Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori biti u oktobru ili novembru i da će verovatno prvo biti parlamentarni, pa predsednički.

"I prošli put su tražili, uvek su tražili, insistirali i ja uvažavam molbe i opozicionih stranaka i svih drugih, da to budu razdvojeni izbori, da bi imali i više prilika i da ljudi na različite načine donose odluke", kazao je Vučić za RTS odgovarajući na pitanje da li će parlamentarni i predsednički izbori biti održani istovremeno.

Kako je rekao, verovatno će u avgustu ili u septembru biti doneta odluka o raspisivanju izbora.

"Dakle, ti izbori mogu da budu ili u oktobru ili u novembru, to je to, najverovatnije prvo parlamentarni, zatim predsednički", kazao je predsednik Vučić.