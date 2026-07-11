Letnja sezona u Crnoj Gori je uveliko počela, a neka od najvećih imena domaće estrade već su krenuli sa nastupima na primorju.

Jedna od najcvećih diskoteka u Budvi, sa kapacitetom od oko 5.000 ljudi, ove sezone ugostiće neke od naših najvećih zvezda.

Tokom jula i avgusta na njenoj bini smenjivaće se najtraženiji pevači i izvodači, dok će organizatori za njihove honorare izdvojiti vrtoglave sume novca.

Ovog leta najveći rekorder biće Aleksandra Prijović čiji su nastupi najtraženiji otkako je izdala novi album. Upravo zbog toga organizatori su odlučili da je angažuju čak tri puta, a za svaki njen izlazak na binu izdvojiće, kako tvrde domaći mediji, oko 80.000 evra. To znači da će pevačica tokom samo tri večeri inkasirati oko 240.000 evra, što je ubedljivo najveći honorar među izvodačima koji će ovog leta nastupati u Budvi.

Brena uzima 100.000 evra

Letnju sezonu otvoriće Ceca Ražnatović. Cena ulaznice za njen koncert identična je kao i za Aleksandrine nastupe, ulaznice u pretprodaji su 35 evra, na dan koncerta će biti 40 evra, a za VIP stolove 45 evra. Ceca će u ovoj diskoteci nastupiti dva puta.

Dva koncerta na istom mestu održaće i Aca Lukas. On važi za jednog od izvođača koji u Budvi redovno pravi sjajnu atmosferu do ranih jutarnjih sati, pa nije čudo što su organizatori odlučili da ga angažuju u dva termina.

Popularni dvojac Džala Brat i Buba Koreli nastupiće dva puta tokom sezone, a njihov angažman organizatore će koštati oko 100.000 evra.

I Lepa Brena će nastupiti u ovoj diskoteci. Iako će se pred publikom pojaviti samo jedne večeri, njen honorar biće među najvećima. Prema informacijama, muzička diva će za svoj nastup inkasirati oko 100.000 evra, čime potvrđuje status jedne od najplaćenijih pevačica na ovim prostorima.

Alo/Kurir

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