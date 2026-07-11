Snimak njenog govora brzo se proširio društvenim mrežama i izazvao brojne reakcije, dok je nadležna školska kancelarija najavila da će temeljno istražiti razloge izuzetno visoke stope neuspeha, piše Feniks.

Od ukupno 52 maturanta, 17 je palo na završnom ispitu, dok jedan učenik nije ispunio ni uslove za polaganje maturskog ispita. Zvanična stopa neuspeha je oko 33 procenta, što znači da skoro svaki treći učenik nije završio obrazovanje maturskim ispitom.

U govoru koji je trajao oko pet minuta, maturantkinja je rekla da se takav rezultat ne može pripisati isključivo sposobnostima i trudu učenika. Istakla je da su mnogi od onih koji su pali na maturskom ispitu prethodnih godina imali dobre ocene i da su im sada ugroženi planovi za nastavak obrazovanja.

Posebno je kritikovala organizaciju nastave, tvrdeći da su se nastavnici često menjali i da učenici dve godine nisu imali kvalitetnu nastavu matematike. Navela je i da pojedini profesori nisu pratili izmene nastavnih programa i da su nastavili da koriste stare materijale uprkos promenjenim zahtevima završnih ispita.

Iako je rekla da razume problem nedostatka nastavnog kadra, iznela je i ozbiljnu tvrdnju da su u školi radili "potpuno nekompetentni nastavnici" koji su, prema njenim rečima, iznosili i "pedofilske izjave".

Tu optužbu tokom govora nije dodatno pojasnila niti potkrepila dokazima. Na kraju govora grubom psovkom prozvala je one koje smatra odgovornima za veliki broj učenika koji nisu položili maturu. Prema snimcima sa svečanosti, deo publike njene reči dočekao je glasnim aplauzom i odobravanjem.

Školska uprava u Šverinu potvrdila je da je ove godine u Gimnaziji Robert Štok zabeležen povećan broj učenika koji nisu položili maturu i saopštila da se uzroci trenutno detaljno analiziraju.

Istovremeno su ocenili da je govor sadržao uvrede i omalovažavanje i naveli da je takav nastup, prema njihovoj proceni, verovatno povezan sa tim što ni sama učenica nije položila maturu.

Nadležni su odbacili i njene tvrdnje o čestim promenama nastavnika u ključnim predmetima. Prema zvaničnom saopštenju, tokom poslednje dve godine nije bilo promena nastavnika iz matematike, nemačkog jezika i istorije, dok su izostanci zbog bolesti nadoknađivani organizacionim i kadrovskim rešenjima kako bi se nastava redovno održavala.

U saopštenju je navedeno i da je drugi maturant na oproštajnoj svečanosti pohvalio nastavnike i uspehe svoje generacije. Rezultati ove generacije značajno odstupaju od uobičajenih podataka.

U saveznoj pokrajini Meklenburg-Zapadna Pomeranija poslednjih godina maturu u proseku ne položi oko četiri odsto učenika, što je približno i nemačkom nacionalnom proseku.