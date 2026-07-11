- Nije bitno da li je ovaj desničar, NACOŠ ili je ovaj druga Srbija i Piculić, nije to bitno sad! Bitno je skloniti SNS, skloniti radikale, na čelu sa jednim strašnim, opasnim čovekom! - izjavio je idelog blokadera Vladeta Janković na blokaderskom glasilu.

Govoreći o mogućem nastupu blokadera i opozicije, Vladeta Janković je poručio da formiranje odvojenih grupacija ne vidi kao dobro rešenje, upozorivši da bi takav pristup mogao da rezultira porazom na izborima.

- Štetno je praviti odvojene grupacije za izbore jer ćemo ih izgubiti! - izjavio je Janković prilikom gostovanja na blokaderskom glasilu.