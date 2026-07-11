"Hiljadu raketa je napunjeno i usmereno ka Islamskoj Republici Iran, a hiljade drugih će odmah uslediti, ukoliko iranska vlada postupi po svojoj pretnji da će ubiti ili pokušati da ubije aktuelnog predsednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju, mene", naveo je Tramp u objavi na mreži Truth Social.

On je dodao da su naređenja već izdata i da je američka vojska spremna da "potpuno desetkuje i uništi sva područja Irana".

Tramp je juče rekao da je ostavio instrukcije o odgovoru Vašingtona ukoliko Iran uspe u, kako je naveo, planovima za njegovu likvidaciju i poručio da bi u tom slučaju usledio odgovor kakav Teheran "nikada ranije nije video".

U intervjuu za "Njujork post", Tramp je rekao da se već duže vreme navodno nalazi na meti Irana.