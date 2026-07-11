Komemoracijom u Potočarima i završnicom tradicionalnog "Maršom mira" danas se obeležava 31. godišnjica zločina u Srebrenici. Druga godišnjica broji 11 godina od napada na tadašnjeg predsednika Vlade Srbije Aleksandra Vučića, za koji do danas nije bilo odgovornosti.

Iz Federacije stigle su različite poruke - od onih da je učinjeno sve što se moglo, preko optužbi za rad tamošnjih bezbednosnih službi, do onih da je krivo Vučićevo obezbeđenje. Tadašnji srpski ministar policije odbacio je takve tvrdnje, a međunarodni zvaničnici tražili su istragu.

Mnogo je pitanja posle napada u Potočarima: ko su počinioci, ko organizatori, kako je došlo do napada na komemoraciji, čija je to odgovornost i kako dva metra široka granitna staza, bezbedna za druge delegacije, nije bila bezbedna i za tadašnjeg premijera Srbije?

Iz Federacije su poručili da će pitanja Srbije dobiti odgovor. Nema istrage za dan, tvrdio je čovek zadužen za koordinaciju policije u BiH, i još nije želeo da otkrije identitet uhapšenog koji je gađao Vučića kamenjem a imao je akreditaciju. Nema istrage za dan, a nema je ni za 11 godina.

Vučić dobio više udaraca kamenjem

Vučić, koji je u Potočarima zadobio više udaraca kamenjem, nakon incidenta uspešno je evakuisan zajedno sa članovima delegacije ka Skelanima, na granici Srbije i BiH, rekao je Tanjugu ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač.

"S obzirom na to da smo očekivali ovako nešto mi smo ubacili jedan broj ljudi u civilu u masu i oni su odmah reagovali kada je krenuo napad na Vučića", kazao je Lukač.

Dogodilo se, rekao je, ono što smo očekivali i na šta smo upozoravali.

Kamenje je, kako kaže Lukač, letelo sa svih strana, Vučić je dobio više udaraca i polomljene su mu naočare.

Udarce kamenjem zadobili su i pripadnici policije i obezbeđenja srpske delegacije, precizira Lukač i dodaje da se u svemu tome uspelo da Vučić bude blagovremeno izvučen iz mase.

Vučić: I dalje sam svakog 11. jula spreman da se poklonim žrtvama bošnjačkim

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je juče da je cilj rezolucije o genocidu u Srebrenici u UN bila kazna za Srbiju zbog samostalne i nezavisne politike i dodao da je borba Srbije protiv izglasavanja te rezolucije jedan od manjih razloga što je uopšte i pokretana obojena revolucija.

"Pri svemu tome, ni jednog sekunda nisam želeo da potcenjujem žrtve. I dalje sam svakog 11. jula ili bilo kojeg drugog dana u godini, spreman da se poklonim žrtvama bošnjačkim, kao što se poklonim i žrtvama srpskim i svim drugim, nikada ne potcenjujući stradanje bošnjačkog naroda, pokazujući ogromno poštovanje i za taj narod i za te ljude", kazao je predsednik Srbije.

Podsećajući na svoje prisustvo u Potočarima 2015. godine, 11. jula, kada su ga gađali kamenicama i flašama, Vučić je kazao da nisu želeli pruženu ruku.

"I neke strane službe nisu želele pruženu ruku i nije im bilo dovoljno stavljanje cveta i pognuta glava. A onda su videli, kada krenu u napad i kada pokušaju da linčuju srpskog predsednika, kako taj srpski predsednik više neće da pogne glavu. I vidi se kako mi i glavu i telo guraju naniže, da bi me sakrili ispod pancirnih kišobrana i svega drugog, ljudi iz mog obezbeđenja, i ja neću da pognem glavu, jer tada ja u svojoj glavi nosim srpsku zastavu, kao što sam najdražu trobojku nosio u UN", naglasio je Vučić.