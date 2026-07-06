Tokom preliminarnog saslušanja, koje će trajati nedelju dana, tužioci će nastojati da pred Okružnim sudom u gradu Provo dokažu da postoji osnovana sumnja da je Robinson 10. septembra 2025. godine ispalio hitac kojim je ubijen 31-godišnji Kirk, prenosi Rojters.

Kirk je ubijen dok je učestvovao u jednoj od univerzitetskih debata na Univerzitetu Juta Veli u gradu Oremu, oko 65 kilometara južno od Solt Lejk Sitija.

Ti događaji okupljali su veliki broj studenata i doprineli njegovoj nacionalnoj prepoznatljivosti.

Ukoliko sudija Toni Graf utvrdi da postoji osnovana sumnja, Robinson će se izjasniti o optužnici, a potom će biti određen termin početka suđenja.

Protiv njega je podignuto sedam optužbi, uključujući i optužbu za teško ubistvo.

Tužilaštvo je ranije saopštilo da će tražiti izricanje smrtne kazne za Robinsona, koji se školovao za električara i dan nakon pucnjave sam se predao policiji.

Kirk je sa 18 godina, 2012. godine, bio jedan od osnivača organizacije Turning Point USA, koja je vremenom postala uticajna konzervativna omladinska organizacija u Republikanskoj stranci.

Očekuje se da će tužilaštvo tokom saslušanja prikazati video-snimke za koje tvrdi da prikazuju Robinsona na Univerzitetu Juta Veli neposredno pre i posle pucnjave.

Tužioci planiraju da izvedu i druge dokaze za koje tvrde da povezuju Robinsona sa zločinom, uključujući DNK tragove pronađene na pušci za koju istražioci navode da je korišćena u ubistvu, snimljenu izjavu Robinsonovog cimera i rukom napisanu poruku u kojoj stoji: "Imao sam priliku da uklonim Čarlija Kirka i iskoristio sam je".

Odbrana će, s druge strane, verovatno ukazati na to da balistička veštačenja nisu dala konačan dokaz da fragment metka izvađen iz Kirkovog tela potiče iz puške za koju tužilaštvo tvrdi da je oružje kojim je izvršeno ubistvo.

Kirkova supruga Erika Kirk, koja je nakon njegove smrti preuzela vođenje organizacije Turning Point USA, prisustvovaće saslušanju u sudnici u Provu zajedno sa njegovim roditeljima, rekao je izvor upoznat sa slučajem.

Odbrana je pokušala da zabrani televizijski prenos uživo i fotografisanje sa saslušanja, tvrdeći da to podstiče senzacionalističko medijsko izveštavanje, dok je Erika Kirk zatražila da kamere budu dozvoljene kako bi postupak bio transparentan, navodi agencija.

Prema sudskim dokumentima, Robinson se predao policiji nakon što su njegovi roditelji prepoznali osumnjičenog na objavljenim snimcima i suočili ga sa tim.