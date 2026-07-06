Kupujete novu kuću, plac ili stan?

Iako su lokacija, bezbednost i cena tri najvažnija faktora pri izboru nekretnine, postoji još jedan detalj kojem neki ljudi pridaju značaj – broj zgrade.

Prema verovanjima iz feng šuija i numerologije, broj u vašoj adresi može ukazivati na ukupnu energiju doma, bilo da je reč o kući ili stanu. Naravno, to ne znači da bi odluku o kupovini trebalo donositi isključivo na osnovu brojeva, ali mnogi ih smatraju korisnim smernicama.

Zanimljivo je da određeni brojevi mogu uticati čak i na vrednost nekretnine. Istraživanja su pokazala da se kuće i stanovi sa brojem 8 uglavnom lakše prodaju, dok su adrese koje sadrže broj 4 ili 13 često manje tražene.

Kako izračunati broj svoje adrese?

Vrlo jednostavno – saberite sve cifre kućnog broja dok ne dobijete jednu jedinu cifru.

Na primer:

adresa 125 → 1 + 2 + 5 = 8

Ako broj stana ili kuće sadrži i slovo (na primer 15Q ili 21B), slovima se dodeljuju brojevi od 1 do 9:

A = 1

B = 2

C = 3

...

I = 9

J = 1, pa se niz ponavlja.

Ako je broj adrese već jednocifren (od 1 do 9), nije potrebno nikakvo računanje.

Šta znači broj vaše adrese?

1 – Novi počeci

Broj jedan simbolizuje novi početak i idealan je za mlade porodice ili ljude koji prvi put započinju samostalan život.

2 – Harmonija i zajedništvo

Dom pod ovim brojem povezuje se sa saradnjom, razumevanjem i jačanjem partnerskih i bračnih odnosa.

3 – Kreativnost i dobra energija

Ovaj broj donosi vedrinu, kreativnost i društvenost, pa se smatra odličnim izborom za umetnike i ljude koji vole okupljanja.

4 – Stabilnost, ali i loša reputacija

Broj četiri u mnogim azijskim kulturama važi za nesrećan jer se povezuje sa smrću. Ipak, istovremeno simbolizuje stabilnost, sigurnost i čvrste temelje.

5 – Avantura i promene

Savršen broj za ljubitelje putovanja, novih iskustava i dinamičnog načina života.

6 – Ljubav i porodična toplina

Ovaj broj simbolizuje harmoniju, strpljenje i negovanje međuljudskih odnosa, zbog čega se smatra jednim od najsrećnijih brojeva za porodični život.

7 – Mir i lični razvoj

Sedmica je povezana sa introspekcijom, mirom i duhovnim razvojem. Posebno odgovara osobama koje uživaju u samoći ili žive same.

8 – Najsrećniji broj

Broj osam smatra se najpovoljnijim u numerologiji. Veruje se da donosi dobro zdravlje, finansijsko blagostanje, uspeh i skladne odnose.

9 – Uspeh i samopouzdanje

Devetka simbolizuje ostvarenje ciljeva, finansijski napredak i samopouzdanje. Prema numerološkim tumačenjima, posebno pogoduje ženama i osobama koje žive same.

Šta ako je broj vaše adrese "nesrećan"?

Prema tradicionalnim verovanjima, broj 8 predstavlja bogatstvo, prosperitet i obilje, dok se i 9 smatra veoma srećnim brojem.

S druge strane, adrese čiji zbir iznosi 4 navodno zahtevaju dodatni oprez. Posebno se izbegava broj 13, jer njegov zbir daje upravo broj četiri (1 + 3 = 4). Razlog leži u kineskom jeziku, gde reč za broj četiri zvuči veoma slično reči koja označava smrt.

Ipak, ako ste pronašli idealan dom, nema razloga da odustanete samo zbog broja adrese. Prema jednom feng šui verovanju, dovoljno je nacrtati crveni krug oko broja na adresi kako bi se „zarobila“ loša energija i neutralisala nesreća, piše bluprint.