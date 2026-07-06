Očekivalo se da će princ posetiti Veliku Britaniju prvi put posle 10 meseci od 7. do 11. jula.

Hari je takođe planirao da dovede svoju porodicu u zemlju prvi put posle četiri godine, ali je njihova poseta dovedena u pitanje nakon što su britanske vlasti odbile da im obezbede bezbednost.

"Vojvodi od Saseksa je rečeno da neće moći da se useli u Bakingemsku palatu", piše publikacija.

Prema pisanju novina, princu je prethodno ponuđen smeštaj u kraljevskoj rezidenciji tokom njegove posete, ali je ponuda kasnije povučena. Izvor iz palate rekao je da je to zbog Harijevog kasnog odgovora.

Publikacija tvrdi da je odluka dogovorena sa kraljem Čarlsom III.

Kralj je takođe navodno zabrinut zbog predstojeće sudske presude po Harijevoj tužbi za klevetu protiv lista Dejli mejl.

Presuda će biti objavljena u utorak. Palata se plaši da bi presuda mogla da kompromituje monarha ako Hari bude boravio u palati tokom ovog perioda.

Nakon što im je uskraćena bezbednost i smeštaj, Harijeva porodica bi mogla potpuno da otkaže putovanje, naglašavaju novine. Harijeva porodica je ranije otkazala posete Londonu.

Godine 2020, Hari i njegova supruga Megan Markl napustili su Veliku Britaniju nakon sukoba sa kraljevskom porodicom, povukavši se sa kraljevskih dužnosti.