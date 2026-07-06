Guvernerka ruske centralne banke Elvira Nabiuljina potvrdila je da je zemlja spremna da uvede svoju digitalnu valutu centralne banke (CBDC) za dva meseca, u skladu sa vremenskim okvirom koji je utvrđen prošle godine.

Prema izveštaju ruske državne medijske kuće RIA Novosti od četvrtka, Nabiullina je rekla da su svi spremni za lansiranje digitalne rublje 1. septembra. CBDC će biti lansiran kao dodatak ruskoj fiat valuti, rublji, a u početku će ga prihvatati finansijske i kreditne institucije.

– Želimo da digitalna rublja bude tražena među građanima i kompanijama, da bude praktična i, naravno, stalno razgovaramo o tome koje funkcionalnosti treba razviti – rekla je Nabiullina.

Pokretanje digitalne rublje, čiji je razvoj počeo 2021. godine, već je bilo meta preventivnih sankcija vlasti Evropske unije, koje su u aprilu najavile ograničenja za CBDC. Evropski savet saopštio je da je paket sankcija odgovor na ruski rat protiv Ukrajine, koji je počeo u februaru 2022. godine.

Prema rečima prvog zamenika guvernera Banke Rusije Vladimira Čistjuhina, zakon kojim se omogućava digitalna rublja stupiće na snagu 1. septembra, uz prelazni period do jula 2027. godine.

Dr Džek Džarmon, koji je 1990-ih radio kao tehnički savetnik USAID-a za rusku vladu, u izveštaju iz februara 2025. naveo je da bi se zemlja mogla suočiti sa strukturnim ograničenjima ako njeni planovi za digitalnu rublju propadnu, te da se oslanja na bitcoin i druge digitalne valute sa dokazom rada (PoW) kao metode zaobilaženja sankcija.

Za razliku od Rusije, SAD su na korak od zabrane izdavanja ili stvaranja CBDC-a centralne banke do 2030. godine.

Ove sedmice američki predsednik Donald Tramp primio je zakon koji sadrži zabranu digitalnog dolara kao deo paketa zakona o pristupačnosti stanovanja.

Iako je Tramp rekao da neće potpisati zakon, očekujući da republikanci prvo usvoje zakon kojim se od birača traži da lično dostave dokaz o američkom državljanstvu kako bi se registrovali, on će automatski postati zakon za 10 dana bez ikakve akcije predsednika. Tim rokom zakon bi stupio na snagu u julu.