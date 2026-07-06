- Dočekala sam na aerodromu predsednika Vrhovne Rade Ukrajine Ruslana Stefančuka. Radujem se sutrašnjoj konferenciji zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji u Beogradu, koja se organizuje na inicijativu @skupstina.rs i @verkhovna_rada_of_ukraine - napisla je Branbić na društvenoj mreži Instagram.

- Dobro došao u Srbiju, dragi prijatelju! - dodala je Brnabić.

Obraćanje Vučića sutra u 12 časova

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratiće ce učesnicima Konferencije predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji u utorak, 7. jula 2026. u 12.00 časova u Palati Srbija.

Beograd domaćin Konferencije 7. i 8. jula

Podsetimo, Beograd će 7. i 8. jula biti domaćin Konferencije predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, na kojoj će učestvovati najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata.

Tema dijaloga je „Evropske integracije u novim geopolitičkim okolnostima: uloga parlamenata država kandidata u jačanju evropske saradnje i unapređenju procesa pristupanja Evropskoj uniji“.

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