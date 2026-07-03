Prema nalazima generalnog inspektora Ministarstva za nacionalnu bezbednost, Tajna služba 13. jula 2024. godine nije bila upoznata sa većinom komunikacija lokalnih organa reda jer nije uspostavila zajedničku komunikacionu sobu sa njima, preneo je Rojters.

U izveštaju je navedeno da je agencija u vezi sa osumnjičenim Tomasom Kruksom primila samo pet telefonskih poziva i tri SMS poruke, dok su lokalne službe istovremeno razmenile 102 radio-prenosa o potrazi za njim.

"Kao rezultat toga, pripadnici Tajne službe nisu upozorili predsednika Trampa na zabrinutost zbog sumnjive osobe", navedeno je u izveštaju.

Tokom skupa je došlo do pucnjave u kojoj je jedna osoba iz publike ubijena, nekoliko ljudi je povređeno, a Tramp je zadobio povredu uha kada ga je metak okrznuo.

Prema izveštaju, napadač se popeo na krov u blizini mesta događaja sa direktnim vidnim poljem ka bini. Takođe je navedeno da je Kruks prethodno upravljao dronom iznad tog područja, ali da let nije otkriven jer sistem Tajne službe za borbu protiv dronova nije bio operativan u trenutku događaja.

Sistemom je, prema izveštaju, upravljao nedovoljno obučen operater koji ga nije testirao pre skupa. Operater je, prema navodima nadzornog tela, satima pokušavao da otkloni tehnički problem, dok je osumnjičeni u međuvremenu neometano izveo gotovo devetominutni let dronom.

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