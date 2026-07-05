Prema prvim informacijama, bespilotna letelica je napala službeni automobil u kojem se nalazio Pankov. On je zadobio povrede od gelera i hitno je prebačen u medicinsku ustanovu, gde mu lekari pružaju pomoć.

Ruski mediji navode da je Pankov ranjen u selu Golovčino. Prema izveštajima TAS-a, Interfaksa, RBC-a i Komersanta, u bolnicu je prevezen sa zatvorenom kraniocerebralnom traumom i višestrukim ranama od gelera, a lekari njegovo stanje ocenjuju kao srednje teško.

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Prema objavi lokalne administracije Grajvoronskog okruga, Pankov je otišao na mesto prethodnog udara kako bi procenio posledice napada, kada je usledio novi udar dronom. Lokalne vlasti navode da je u selu Golovčino prethodno pogođen komercijalni objekat.

To pokazuje obrazac koji se poslednjih meseci sve češće vidi u pograničnim oblastima Rusije: prvi udar izazove štetu, a zatim se dronovi vraćaju ili čekaju dolazak službi, lokalnih zvaničnika i ekipa za sanaciju.

Grajvoronski okrug, koji se nalazi uz granicu sa Ukrajinom, već dugo je jedna od najizloženijih tačaka Belgorodske oblasti. Napadi dronovima, granatiranja i diverzantski pokušaji u tom delu regiona postali su stalni bezbednosni problem za lokalno stanovništvo i administraciju.