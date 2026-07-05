Prema prvim informacijama, bespilotna letelica je napala službeni automobil u kojem se nalazio Pankov. On je zadobio povrede od gelera i hitno je prebačen u medicinsku ustanovu, gde mu lekari pružaju pomoć.

Ruski mediji navode da je Pankov ranjen u selu Golovčino. Prema izveštajima TAS-a, Interfaksa, RBC-a i Komersanta, u bolnicu je prevezen sa zatvorenom kraniocerebralnom traumom i višestrukim ranama od gelera, a lekari njegovo stanje ocenjuju kao srednje teško.

Prema objavi lokalne administracije Grajvoronskog okruga, Pankov je otišao na mesto prethodnog udara kako bi procenio posledice napada, kada je usledio novi udar dronom. Lokalne vlasti navode da je u selu Golovčino prethodno pogođen komercijalni objekat.

To pokazuje obrazac koji se poslednjih meseci sve češće vidi u pograničnim oblastima Rusije: prvi udar izazove štetu, a zatim se dronovi vraćaju ili čekaju dolazak službi, lokalnih zvaničnika i ekipa za sanaciju.

Grajvoronski okrug, koji se nalazi uz granicu sa Ukrajinom, već dugo je jedna od najizloženijih tačaka Belgorodske oblasti. Napadi dronovima, granatiranja i diverzantski pokušaji u tom delu regiona postali su stalni bezbednosni problem za lokalno stanovništvo i administraciju.