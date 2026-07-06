Javnost u Sjedinjenim Američkim Državama razočarana je u NATO, a nakon svih kritika koje je američki predsednik Donald Tramp uputio Alijansi, pokazalo je najnovije interno istraživanje koje je sproveo NATO.

Svega 43 odsto odraslih Amerikanaca veruje da bi im Evropa pomogla ako bi bila napadnuta, dok je podrška Kini i Rusiji u porastu, pokazali su rezultati anlete u koju je Politiko imao uvid.

"To bi mogla biti reakcija na Trampovu retoriku kojom dovodi u pitanje solidarnost s klauzulom o međusobnoj odbrani iz Člana 5 NATO-a", rekla je Gerlinde Nihus, nezavisni stručnjak za bezbednost i bivša dugogodišnja zvaničnica NATO-a i pojasnila da je narativ koji se "ukorenjuje" u američko stanovništvo logično objašnjenje za taj pad.

Tramp je u prethodnom periodu više puta kritikovao NATO jer nije bio spreman da podrži rat u Iranu i pretio je odmazdom, a sam savez je nazivao "papirnim tigrom"

Neimenovane diplomate NATO-a kažu da podaci ankete ne pokazuju direktno poređenje s prethodnim godinama, ali da je prosek na nivou saveza smanjen za oko osam odsto u odnosu na 2025. godinu.

Većina ispitanika i dalje podržava NATO u celom savezu, pri čemu 62 odsto ispitanika kaže da članstvo smanjuje verovatnoću napada, a 65 odsto tvrdi da bi glasali za to da njihova zemlja ostane članica.

Ukupna podrška transatlantskom savezu takođe ostaje visoka, pri čemu 72 odsto ispitanika opisuje tu vezu kao važnu.

U anketi je između marta i aprila učestvovalo više od 31.000 ispitanika.

Sa druge strane istraživanje o NATO-u je pokazalo i povoljnije stavove o Rusiji i Kini među ispitanicima Alijanse.

Pokazalo se da 17 odsto ispitanika u zemljama članicama NATO sada ima pozitivno mišljenje o Rusiji, u poređenju sa 12 odsto prošle godine.

U međuvremenu, 56 odsto vidi Rusiju negativno, u poređenju sa 62 odsto u 2025. godini, a podrška Moskvi bila je najveća u Crnoj Gori, Bugarskoj, Severnoj Makedoniji, Turskoj i Grčkoj.

Podrška Ukrajini je takođe opala, sa 59 na 55 odsto, pri čemu je humanitarna pomoć najpodržaniji oblik pomoći Kijevu.

Pokazalo se i da 22 odsto građana NATO-a sada pozitivno gleda na Kinu, u poređenju sa 17 odsto prošle godine, a podrška je najveća u Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori, Bugarskoj, Sloveniji i Turskoj.