Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko naglasio je da raspoređivanje raketnog sistema "orešnik" i taktičkog nuklearnog oružja u njegovoj zemlji služi kao snažno sredstvo odvraćanja sposobno da smiri čak i najnestabilnije tenzije.

Govoreći na ceremoniji u čast diplomaca visokih vojnih obrazovnih ustanova i visokih oficira, izjavio je: „Razmeštanje mobilnog raketnog sistema "orešnik" i taktičkog nuklearnog oružja u Belorusiji postalo je ozbiljan strateški faktor. To značajno jača našu odbranu i može da ublaži čak i najzapaljenije umove.“

Prema rečima predsednika, koje je prenela njegova pres služba, Belorusija ne želi da se hvali ili zastrašuje ovim merama.

„Ne pokrećemo ova pitanja da bismo bilo koga uplašili“, pojasnio je Lukašenko. „Ali morate shvatiti - ovo nisu samo sitnice donete u Belorusiju. Vi bolje od mene znate svrhu ovog oružja. Usijane glave moraju da se ohlade.“

Uprkos tome, Lukašenko je upozorio da ne treba opuštati. Istakao je značajan posao koji je pred nama, posebno u svetlu nedavnih inspekcija borbene gotovosti trupa.

„Uveren sam da razumete ozbiljnost situacije kao i ja. Svako od vas, posebno oni koji su stekli čin generala, poseduje neprocenjivo znanje i iskustvo koje je našoj zemlji danas očajnički potrebno.

Sutra će svi diplomci voditi vojne jedinice i neumorno raditi na poboljšanju naših strategija i metoda za efikasno održavanje i korišćenje naših snaga“, naglasio je on tokom događaja.