Militantni pokret Hamas objavio je ostavku svog Komiteta za vanredne situacije u Gazi, kao pripremu za prenos ovlašćenja na tehnokratski Nacionalni komitet za administraciju, javlja Tajms of Izrael.

Komitet čini grupa palestinskih tehnokrata koju predvodi glavni komesar Ali Šat i nalazi se pod nadzorom Odbora za mir, koji je osnovao predsednik SAD Donald Tramp.

Hamas je saopštio da su službenici "spremni da rade pod odgovornošću Nacionalnog komiteta za administraciju Gaze" i da će nastaviti da pružaju usluge kao i obično.

Dodao je da je ovim korakom završio sve administrativne korake neophodne za prenos ovlašćenja.

Hamasov potez pokazuje da je voljan da preda administraciju nad Pojasom Gaze Nacionalnom komitetu, u skladu sa Trampovim mirovnim planom od 20 tačaka.