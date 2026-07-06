"Izuzetno je važno da svet, pre svega Sjedinjene Američke Države i naši evropski partneri okončaju samit NATO-a u Ankari sa snažnim odlukama o podršci našoj protivvazdušnoj odbrani, a samim tim i zaštiti života običnih ljudi. Dok god projektili za PVO sisteme 'patriot' ostaju u skladištima saveznika, Rusija se podstiče da nastavi da pobeđuje stambene zgrade", poručio je Zelenski na mreži Iks.

Zelenski je istakao da Ukrajina u velikoj meri računa na odluku SAD u vezi sa licencama za rakete "patriot".

"To je ono što može da zaustavi rat", objavio je Zelenski na društvenoj mreži i dodao da je Ukrajini apsolutni prioritet isporuka sistema PVO.

Ukrajinski predsednik je pre dva dana poručio da su Ukrajini hitno potrebne dodatne rakete presretači za sisteme protivvazdušne odbrane "patriot", kao i dalje pooštravanje sankcija protiv Rusije kako bi bila primorana da okonča rat.

On je to rekao u video-obraćanju tokom 33. godišnjeg zasedanja Parlamentarne skupštine OEBS-a, koje se održava od 4. do 8. jula u Hagu, preneo je Ukrinform.

BONUS VIDEO