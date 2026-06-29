Vlasnik Hype produkcije Saša Mirković doživeo je jeziv napad, a sada je pred našim kamerama otkrio šta se tačno desilo.

Kako je istakao, u pitanju je pokušaj atentata koji je imao srećan kraj. 

Saša Mirković

Članovi obezbeđenje se, kako nam je otkrio, nisu odvajali od njega, te su uspeli da ga zaštite.

Konferencija Saše Mirkovića

- Dok sam se osvestio i shvatio šta se dešava, članovi obezbeđenja su maksimalno profesionalno odradili svoj posao. Čuo sam samo uzvike: "Pištolj, pištolj", a član obezbeđenja je već bio na meni i štitio me svojim telom. Napadač je nosio pištolj sa prigušivačem i fantomku, a auto je poleteo - rekao nam je Saša, pa dodao: 

- Jedno njihovo vozilo smo udarili zadnjim delom našeg automobila, ali su nastavili da nas prate. Dva auta su bila u pitanju, pratili su nas još koji kilometar, a pratilac je sve vreme ležao na meni - zaključio je Mirković.

Alo/I.R.

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