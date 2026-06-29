Vlasnik Hype produkcije Saša Mirković doživeo je jeziv napad, a sada je pred našim kamerama otkrio šta se tačno desilo.

Kako je istakao, u pitanju je pokušaj atentata koji je imao srećan kraj.

Članovi obezbeđenje se, kako nam je otkrio, nisu odvajali od njega, te su uspeli da ga zaštite.

- Dok sam se osvestio i shvatio šta se dešava, članovi obezbeđenja su maksimalno profesionalno odradili svoj posao. Čuo sam samo uzvike: "Pištolj, pištolj", a član obezbeđenja je već bio na meni i štitio me svojim telom. Napadač je nosio pištolj sa prigušivačem i fantomku, a auto je poleteo - rekao nam je Saša, pa dodao:

- Jedno njihovo vozilo smo udarili zadnjim delom našeg automobila, ali su nastavili da nas prate. Dva auta su bila u pitanju, pratili su nas još koji kilometar, a pratilac je sve vreme ležao na meni - zaključio je Mirković.

Alo/I.R.

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