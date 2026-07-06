Tajpej beleži "uzlazni trend" u kineskim pomorskim aktivnostima tokom glavnog perioda za izvođenje vojnih vežbi, uključujući i zajedničke vežbe sa Rusijom i analiziraće eventualne nove vojne taktike, izjavio je u ponedeljak zvaničnik odmetnutog ostrva za bezbednost.

Direktor tzv. tajvanskog biroa za nacionalnu bezbednost Caj Ming-jen rekao je novinarima da je period od jula do septembra vrhunac sezone kineskih vojnih vežbi.

Dodao je da vlada u Tajpeju upoređuje prethodne vojne aktivnosti kako bi uočila "nove obrasce" u delovanju kineskih snaga. Prema njegovim rečima, trenutno u zapadnom Pacifiku deluju četiri formacije kineske ratne mornarice.

- Sve u svemu, tokom ovog vrhunca sezone vojnih vežbi, mobilizacija kineskih pomorskih i mornaričkih snaga zaista pokazuje uzlazni trend - rekao je Caj.

Kinesko Ministarstvo odbrane i ruski državni mediji saopštili su u nedelju da će kineska i ruska ratna mornarica ove sedmice održati zajedničke vojne vežbe u vodama i vazdušnom prostoru u blizini kineskog grada Ćingdao.

Caj je rekao da je Tajpej još prošle nedelje bio upoznat sa planovima za te vežbe i da je unapred održao interne sastanke posvećene toj temi.

Prema njegovim rečima, Kina i Rusija zajedničkim vojnim operacijama nastoje da se suprotstave strategiji "odvraćanja i odbrane", koju su osmislile Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici za lanac ostrva u blizini kineske obale, koji se proteže od Japana preko Tajvana i Filipina do Bornea, poznat kao "Prvi lanac ostrva" (First Island Chain).

Prema podacima iz Tajpeja, tim područjem je do petka prošlo više od 110 kineskih ratnih brodova i plovila obalske straže, što je najveći broj ikada zabeležen.

Tu informaciju je u subotu na društvenoj mreži "Iks" objavio generalni sekretar tzv. tajvanskog saveta za nacionalnu bezbednost Džozef Vu. Tokom 2023. godine službe u Tajpeju registrovale su i prisustvo dva ruska ratna broda uz istočnu obalu ostrva.