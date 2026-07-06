Na tržištu povoljnih nekretnina u Srbiji osvanuo je još jedan oglas koji je privukao pažnju kupaca. Za 18.500 evra prodaje se porodična kuća u selu Jovac, nedaleko od Jagodine i Ćuprije.

Nekretnina se nalazi u mirnom delu sela, okružena prirodom, a u blizini su reka Velika Morava i planina Juhor, zbog čega može biti zanimljiva kako za život, tako i kao vikendica.

Kuća od 116 kvadrata na placu od 30 ari

Prema navodima iz oglasa, kuća ima 116 kvadratnih metara, dok se prostire na placu od 30 ari, od čega je oko 10 ari pod šumicom.

Uz kuću se nalazi i pomoćni objekat od 48 kvadrata, kao i koš, što ovu nekretninu čini pogodnom i za domaćinstvo ili bavljenje poljoprivredom.

Kako je navedeno, nekretnina poseduje:

uredne papire 1/1,

trofaznu struju,

sopstvenu vodu preko hidrofora,

uvedenu instalaciju za grejanje,

nove betonske grede i stubove.

Sve što je potrebno nalazi se u selu

Prednost ove nekretnine je i dobra infrastruktura. U selu se nalaze ambulanta, vrtić, škola, pošta, prodavnice i organizovan prevoz.

Jovac je udaljen oko 12 kilometara od Jagodine i Ćuprije, oko 35 kilometara od Kruševca i 55 kilometara od Kragujevca.

Dodatnu vrednost lokaciji daju reka Velika Morava, planina Juhor, kao i vinarija i vinogradi u okolini.

Vlasnik ovu nekretninu prodaje za 18.500 evra.