Učesnici pogrebne povorke nosili su transparent dug više metara, ispisan na persijskom i engleskom jeziku, prenosi agencija. Transparent je nošen tokom glavne pogrebne povorke u Teheranu, gde su se, prema navodima izvora, od ranih jutarnjih časova na ulicama okupili milioni ljudi kako bi prisustvovali ceremoniji.

Ceremonije povodom sahrane ajatolaha Alija Hamneija zvanično su počele u petak, kada su u Teheran doputovali strani zvaničnici i delegacije iz regiona i drugih zemalja kako bi mu odali počast.

Tokom vikenda, prema navodima izvora, milioni ljudi prisustvovali su komemorativnim ceremonijama u kompleksu Imam Homeini Mosala u Teheranu, gde su neprekidno recitovani odlomci iz Kurana.

Dženaza za ubijenog vođu i članove njegove porodice održana je u nedelju ujutro u tom kompleksu, uz prisustvo visokih državnih zvaničnika. Nakon današnje velike pogrebne povorke u Teheranu, planirano je da posmrtna povorka sutra bude preneta u sveti grad Kom.

Komemoracije i odavanje počasti potom bi trebalo da budu nastavljeni u iračkim gradovima Nadžafu i Karbali u sredu, na zahtev iračkih verskih i političkih lidera, dok je sahrana ajatolaha Hamneija planirana za četvrtak u svetilištu imama Reze u Mašhadu.

Ajatolah Ali Hamnei poginuo je u američko-izraelskom napadu na Teheran 28. februara 2026. godine, na početku 40-odnevnog rata protiv Irana.