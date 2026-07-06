Učesnici pogrebne povorke nosili su transparent dug više metara, ispisan na persijskom i engleskom jeziku, prenosi agencija. Transparent je nošen tokom glavne pogrebne povorke u Teheranu, gde su se, prema navodima izvora, od ranih jutarnjih časova na ulicama okupili milioni ljudi kako bi prisustvovali ceremoniji.
Ceremonije povodom sahrane ajatolaha Alija Hamneija zvanično su počele u petak, kada su u Teheran doputovali strani zvaničnici i delegacije iz regiona i drugih zemalja kako bi mu odali počast.
Tokom vikenda, prema navodima izvora, milioni ljudi prisustvovali su komemorativnim ceremonijama u kompleksu Imam Homeini Mosala u Teheranu, gde su neprekidno recitovani odlomci iz Kurana.
Dženaza za ubijenog vođu i članove njegove porodice održana je u nedelju ujutro u tom kompleksu, uz prisustvo visokih državnih zvaničnika. Nakon današnje velike pogrebne povorke u Teheranu, planirano je da posmrtna povorka sutra bude preneta u sveti grad Kom.
Komemoracije i odavanje počasti potom bi trebalo da budu nastavljeni u iračkim gradovima Nadžafu i Karbali u sredu, na zahtev iračkih verskih i političkih lidera, dok je sahrana ajatolaha Hamneija planirana za četvrtak u svetilištu imama Reze u Mašhadu.
Ajatolah Ali Hamnei poginuo je u američko-izraelskom napadu na Teheran 28. februara 2026. godine, na početku 40-odnevnog rata protiv Irana.
Izraelski ministar odbrane Izraеl Kac zapretio je danas Iranu, poručivši da će svaki budući iranski lider koji pokuša da naudi Izraelu doživeti sudbinu vrhovnog verskog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija, koji je ubijen u izraelskom vazdušnom napadu. Više o tome u našoj posebnoj vesti.
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