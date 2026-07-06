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Ruske oružane snage su tokom noći pokrenule masovni napad kao odgovor na ukrajinske napade, gađajući odbrambenu industriju i energetska preduzeća u Kijevu i okolnom regionu, kao i infrastrukturu vojnih aerodroma u Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj, Čerkaskoj, Černigovskoj i Kijevskoj oblasti, saopštilo je jutros Ministarstvo odbrane Rusije.

U saopštenju se navodi da su ruske oružane snage pokrenule masovni udar koristeći precizno oružje dugog dometa sa kopna, iz vazduha i sa mora, kao i dronove, preneo je Tas.

U saopštenju se tvrdi da su u tim napadima oštećeni vojno-industrijski kompleksi, objekti za gorivo i energetsku industriju u Kijevu i Kijevskoj oblasti, kao i infrastruktura vojnih aerodroma u Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj, Čerkaskoj, Černigovskoj i Kijevskoj oblasti.

Najmanje sedam osoba je poginulo, a 24 su povređene u ruskom napadu na Kijev tokom noći, saopštio je načelnik gradske vojne uprave Timur Tkačenko.

Na ukrajinskom frontu zabeležen je 201 sukob, a na Pokrovskom i Slavjanskom pravcu, odbijeno je skoro 45 napada ruskih snaga. Broj povređenih u ruskom napadu sa dve FAB-500 bombe na Zaporožje, porastao je na 14, dok je jedna osoba poginula.

Predsednik Volodimir Zelenski upozorova da, prema obaveštajnim podacima Rusija, sprema novi masovni udar. Poziva Ukrajince da se zaštite i obrate pažnju na signale upozorenja na vazdušni napad.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo da je Ukrajina odbila predlog Moskve za sprovođenje humanitarne akcije preuzimanja tela poginulih pripadnika ukrajinskih oružanih snaga u Konstantinovki.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Rusija planski uspostavlja bezbednosnu, odnosno tampon-zonu duž granice sa Ukrajinom, navodeći da je taj potez uslovljen, kako je rekao, "agresivnom prirodom kijevskog režima".

Uživo

Ruske snage napale odbrambenu industriju i energetska preduzeća u Kijevu

Ruske oružane snage su tokom noći pokrenule masovni napad kao odgovor na ukrajinske napade, gađajući odbrambenu industriju i energetska preduzeća u Kijevu i okolnom regionu, kao i infrastrukturu vojnih aerodroma u Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj, Čerkaskoj, Černigovskoj i Kijevskoj oblasti, saopštilo je jutros Ministarstvo odbrane Rusije.

U saopštenju se navodi da su ruske oružane snage pokrenule masovni udar koristeći precizno oružje dugog dometa sa kopna, iz vazduha i sa mora, kao i dronove, preneo je TASS. U saopštenju se tvrdi da su u tim napadima oštećeni vojno-industrijski kompleksi, objekti za gorivo i energetsku industriju u Kijevu i Kijevskoj oblasti, kao i infrastruktura vojnih aerodroma u Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj, Čerkaskoj, Černigovskoj i Kijevskoj oblasti.

Najmanje sedam osoba je poginulo, a 24 su povređene u ruskom napadu na Kijev tokom noći, saopštio je načelnik gradske vojne uprave Timur Tkačenko. Ruske snage su tokom noći izvršile još jedan masovan napad na Kijev, što je izazvalo požare, preneo je Ukrinform.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je sinoć da ukrajinski obaveštajni podaci ukazuju da Rusija sprema novi masovni napad na Ukrajinu. Zelenski je u večernjem video-obraćanju rekao da je u duhu ruskog predsednika Vladimira Putina da takav napad izvede "odmah nakon Dana nezavisnosti Amerike i pre samita NATO-a u Ankari".

Sedmoro stradalo u napadu na Kijev



Najmanje sedam osoba je poginulo, a 24 su povređene u ruskom napadu na Kijev tokom noći, saopštio je načelnik gradske vojne uprave Timur Tkačenko.

Ruske snage su tokom noći izvršile još jedan masovan napad na Kijev, što je izazvalo požare, preneo je Ukrinform.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je sinoć da ukrajinski obaveštajni podaci ukazuju da Rusija sprema novi masovni napad na Ukrajinu.

Zelenski je u večernjem video-obraćanju rekao da je u duhu ruskog predsednika Vladimira Putina da takav napad izvede "odmah nakon Dana nezavisnosti Amerike i pre samita NATO-a u Ankari".