"Stranka rata, međunarodna stranka rata, čini sve napore da produži ovu oružanu konfrontaciju“, citirala je novinska agencija BelTA reči beloruskog lidera na ceremoniji u čast diplomaca vojnih akademija. Sukob u Ukrajini ostaje ključno žarište u regionu, rekao je on.

Lukašenko je ponovio da Belorusiji, koju, kako je rekao, neki zapadni političari preziru zbog njenog nezavisnog kursa, nije potreban rat. "Mi smo za pronalaženje mirnih rešenja za probleme. Ali, kao što sam rekao, međunarodna 'partija rata' se tome protivi“, objasnio je.

"Dok licemerno proglašava svoju odanost miru, Evropska unija otvoreno teži militarizaciji, što u suštini znači NATO. Milijarde se troše na kupovinu udarnog i ofanzivnog oružja“, primetio je beloruski šef države.

Takođe se žalio na kontinuirani hibridni rat protiv Belorusije koji koristi ekonomski pritisak, političke i informativne kampanje, ucene i provokacije na južnim granicama zemlje.