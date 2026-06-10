Damir Davidov, ruski vojni zvaničnik zadužen za snabdevanje bojišta raketnom i artiljerijskom municijom, poginuo je u bombaškom napadu na automobil u blizini Moskve, objavio je ruski nezavisni istraživački veb-sajt „The Insider“.

Eksplozija se dogodila oko 5:30 ujutru po lokalnom vremenu u gradu Balašiha, oko 10 kilometara istočno od ruske prestonice. Ruske vlasti su potvrdile da je u eksploziji poginuo muškarac, ali nisu zvanično objavile njegov identitet.

Eksplozivna naprava, za koju se procenjuje da je ekvivalentna 300-400 grama TNT-a, bila je postavljena ispod vozačevog sedišta.

Prema pisanju „The Insider-a“, očevici su rekli da je Davidov još uvek bio živ odmah nakon eksplozije i da je podlegao povredama nakon dolaska hitnih službi.

Eksplozija se dogodila manje od kilometra od mesta gde je general-potpukovnik Jaroslav Moskalik, zamenik načelnika Glavne operativne uprave Generalštaba Oružanih snaga Rusije, poginuo u sličnom bombaškom napadu u aprilu 2025. godine.

Napad se dogodio u okrugu Avijatorov, naselju prvobitno izgrađenom za rusko vojno osoblje i njihove porodice. Prema Astri, stanove tamo dodeljuje rusko Ministarstvo odbrane vojnim penzionerima, ratnim veteranima i članovima porodica vojnog osoblja.

Ukrajina je ranije vršila napade na ruske vojne zvaničnike, ali još uvek nema dokaza da je Kijev odgovoran za ovu eksploziju.

Istraga je u toku, a Ruski istražni komitet je pokrenuo krivični postupak.

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