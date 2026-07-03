Nakon pokušaja atentata na njega, njegovog vozača i pripadnike obezbeđenja koji su se u trenutku napada nalazili u automobilu, Saši Mirkoviću je, iz bezbednosnih razloga, dodeljena stalna policijska pratnja.

Povodom razvoja slučaja, Mirković se ponovo obratio javnosti i uputio zahtev Ministarstvu unutrašnjih poslova da što pre pronađe izvršioce i nalogodavce napada, kao i da se o svemu javno oglasi ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

– Evo, peti dan već prolazi, a počinioci onog gnusnog dela od nedelje još uvek nisu pronađeni. Meni je, prema proceni bezbednosti Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno kabineta ministra, rečeno da mi bezbednost nije ugrožena. Sada izgleda da je neko pokušao da demantuje tu procenu i na njima je da pokažu da to nije tako – rekao je Mirković.

"Nijedan građanin Srbije ne sme da bude ugrožen"

Mirković je istakao da očekuje odlučnu reakciju nadležnih organa i poručio da bezbednost mora biti zagarantovana svakom građaninu Srbije, kao i svima koji dolaze u našu zemlju.

– Nijedan građanin Srbije ne sme da bude ugrožen, niti bilo ko ko dođe u Srbiju. Zahtevam od Ministarstva unutrašnjih poslova da pod hitno pronađe počinioce ovog gnusnog krivičnog dela, ali i nalogodavce. Takođe očekujem da se ministar Dačić obrati javnosti i kaže ljudima šta se zapravo dogodilo. Nema više ćutanja, jer ćutanje vodi tome da neko pomisli da je sve bila šala. Ovde nema šale. Želim da svaki život u Srbiji bude zaštićen i da niko nema problema sa naoružanim banditima – poručio je Mirković.

Istraga povodom napada na Sašu Mirkovića i dalje traje. On očekuje da nadležni organi identifikuju i procesuiraju kako neposredne izvršioce, tako i eventualne nalogodavce napada.

Napadi na javne ličnosti i pitanja njihove bezbednosti redovno izazivaju veliku pažnju javnosti, dok se od nadležnih institucija očekuje brzo rasvetljavanje svih okolnosti i procesuiranje odgovornih.

Izvor: Hype TV