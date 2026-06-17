Prema njegovim rečima, u tom kontekstu treba gledati primedbe i napade opozicije posle zaključaka koje je objavila Venecijanska komisija. Istina je, ističe Petrov, da opozicija zapravo samo radi svoj posao: kritikuje, čak i kada argumenti nisu na njihovoj strani.

- Od kada je Srbija dobila urgentno mišljenje, krenule su aktivnosti kojim su rukovodili Ana Brabić, predsednica parlamenta i ministar pravde Nenad Vujić sa ciljem da se ključne preporuke iz aprila usvoje kako bi pravsudni zakoni uskladili sa evropskim. Rezultat tog intenzivnog dijaloga je novo mišljenje Venecijanske komisije koje je usvojeno na sednici, u petak 12. juna i koje je juče objavljeno - podseća Petrov.

Dodaje da je i pre toga govorio o tome, te da su sada njegove reči i zvanično potvrđene:

Ostale su dve preporuke koje će se implementirati kada radne grupe obave svoj deo posao. Ako uz objavljeno mišljenje Venecijanske komisije, odluke VSS i VST i početkom sednice Narodne Skupštine vezano za ove teme, došli smo do tačke kada sa punim pravom da očekujemo da će Evropska komisija pozitivno oceniti usvojena zakonska rešenja.

A što se tiče kritika opozicije i nekih nevladinih organizacija njih će, kaže Petrov, biti i dalje kao i u svakom drugom slučaju kada Srbija postigne napredak i uspeh na EU putu.

- Imamo crno na belo izrazito pozitivno mišljenje Venecijanske komisije, to je činjenica, siguran sam da će ta saradnja biti još uspešnija kao što će biti sve brži put Srbije ka EU - zaključuje Petrov.