Srbija je ostvarila važan uspeh pred Venecijanskom komisijom, koja je dala pozitivno mišljenje na predlog izmena i dopuna pravosudnih zakona, a predstavnici državnog vrha ocenjuju da su time pale u vodu tvrdnje opozicije i blokadera o navodnoj izolaciji Srbije i blokadi evropskih integracija.

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić istakla je da je Srbija još jednom pokazala posvećenost vladavini prava, transparentnosti i saradnji sa Savetom Evrope i Venecijanskom komisijom.

- Ovde su nas svi pohvalili i rekli da u poslednjih nekoliko godina nisu videli toliko pozitivno mišljenje Venecijanske komisije i to u tako kratkom roku. Pokazalo se da su svi oni koji su tvrdili da ne poštujemo vladavinu prava ponovo obmanjivali građane Srbije - poručila je Brnabićeva.

Predsednik Ustavnog suda i član Venecijanske komisije Vladan Petrov izjavio je da je Srbija ispunila praktično sve preporuke iz aprila.

- Ušli smo u dinamičan proces dijaloga i praktično ispunili devet od deset preporuka. I poslednja preporuka nalazi se u završnoj fazi realizacije. Iz jedne teške pozicije uspeli smo da izađemo pobedonosno i dodatno unapredimo zakonska rešenja - rekao je Petrov.

Predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe Uglješa Mrdić naglasio je da se nisu ostvarile tvrdnje opozicije da će Venecijanska komisija tražiti poništavanje zakona.

- Mesecima su govorili da će uslediti negativno mišljenje i da će tražiti ukidanje zakona. Kao što se vidi, ništa od toga se nije dogodilo. Srbija je usaglasila stavove sa Venecijanskom komisijom i nastaviće da ih poštuje - naveo je Mrdić.

Reč je o izmenama Zakona o javnom tužilaštvu, Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Zakona o sudijama, Zakona o sedištima i teritorijalnoj nadležnosti sudova i javnih tužilaštava, kao i Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv visokotehnološkog kriminala.

Predstavnici vlasti ocenjuju da bi pozitivan stav Venecijanske komisije mogao dodatno da ubrza evropske integracije Srbije i potvrdi da je država ostvarila značajan napredak u oblasti pravosuđa.

(Kurir)