Na dan kada počinje leto, Sunce u Beogradu izaći će u 4 časa i 51 minut, a zaći u 20 časova i 27 minuta, što znači da će obdanica trajati 15 časova i 36 minuta, a noć 8 časova i 24 minuta.

Tog dana Sunce pravi svoj najveći dnevni luk iznad horizonta, izlazi na severoistoku, na jugu dostiže najveću visinu iznad horizonta tokom godine, a zalazi na severozapadu.

"Astronomi kažu da se Sunce u svom prividnom kretanju po ekliptici tada nalazi u tački letnjeg solsticijuma ili suncostaja. Naime izgleda kao da se visina Sunca u podne, oko početka leta, danima ne menja tj. kao da Sunce stoji", navode iz Astronomskog društva "Ruđer Bošković".

Obdanica će se potom skraćivati do 21. decembra, kada počinje zima.

BONUS VIDEO