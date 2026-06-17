Na dan kada počinje leto, Sunce u Beogradu izaći će u 4 časa i 51 minut, a zaći u 20 časova i 27 minuta, što znači da će obdanica trajati 15 časova i 36 minuta, a noć 8 časova i 24 minuta.
Tog dana Sunce pravi svoj najveći dnevni luk iznad horizonta, izlazi na severoistoku, na jugu dostiže najveću visinu iznad horizonta tokom godine, a zalazi na severozapadu.
"Astronomi kažu da se Sunce u svom prividnom kretanju po ekliptici tada nalazi u tački letnjeg solsticijuma ili suncostaja. Naime izgleda kao da se visina Sunca u podne, oko početka leta, danima ne menja tj. kao da Sunce stoji", navode iz Astronomskog društva "Ruđer Bošković".
Obdanica će se potom skraćivati do 21. decembra, kada počinje zima.
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