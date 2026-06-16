Venecijanska komisija saopštila je u utorak da su vlasti u Srbiji u nacrtima izmena i dopuna spornih pravosudnih zakona u potpunosti primenile značajan deo ključnih preporuka tog tela Saveta Evrope za ustavnopravna pitanja.

Najvažnija poruka koju šalju jeste da Venecijanska komisija prepoznaje da su institucije Republike Srbije u veoma kratkom roku preduzele ozbiljne korake u cilju usklađivanja zakonodavnog okvira sa preporukama iz Hitnog mišljenja. I to stoji u njihovom finalnom izveštaju.

Komisija izričito navodi da su srpske vlasti: brzo pristupile usklađivanju zakonodavnog okvira sa preporukama Komisije)



Istovremeno, Komisija ocenjuje da je Srbija pokazala: suštinski kooperativan pristup i iskrenu spremnost za saradnju sa Venecijanskom komisijom)

Najvažniji rezultat

U zaključku mišljenja Venecijanska komisija konstatuje: Venecijanska komisija pozdravlja činjenicu da je značajan deo – sedam od devet – ključnih preporuka iz Hitnog mišljenja u potpunosti sproveden.)

Komisija izričito navodi da su u potpunosti implementirane preporuke 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 9.



Za preostale preporuke Komisija priznaje napredak

Iako formalno ne smatra da su sve preporuke u potpunosti zatvorene, Komisija priznaje da su srpske vlasti već preduzele konkretne korake ka njihovom sprovođenju. U tom smislu navodi: srpske vlasti su preduzele merljive korake ka usklađivanju zakonodavnog okvira sa Hitnim mišljenjem.



Za TOK Komisija konstatuje da je: institucionalni kapacitet Tužilaštva za organizovani kriminal značajno ojačan i da je: uspostavljen mehanizam za postepenu zamenu privremenih upućivanja redovnim imenovanjima.



Za Posebno odeljenje za visokotehnološki kriminal Komisija naglašava: Komisija priznaje da su vlasti već preduzele napore u cilju sprovođenja ove preporuke.



Identičnu formulaciju koristi i u delu koji se odnosi na reorganizaciju mreže sudova i tužilaštava.



Iz svega zaključenog proizlazi da Venecijanska komisija smatra da je Srbija u kratkom roku sprovela većinu ključnih preporuka iz Hitnog mišljenja, da je proces izmena zakona vođen kroz rad inkluzivne radne grupe i javna slušanja, kao i da je uspostavljena konstruktivna saradnja sa Komisijom.



Za preostala pitanja Komisija ne konstatuje izostanak aktivnosti, već prepoznaje da su procesi pokrenuti i da je njihova puna implementacija u toku, za šta je potrebno vreme.

Za dve preporuke, navode, učinjeno je sve što se moglo učiniti u ovom trenutku

Za preostale dve "otvorene" preporuke VK faktički kaže da su vlasti uradile sve što je realno moglo da se uradi u ovom trenutku i da je sada potrebno vreme da se proces dovrši.



Preporuka 8 – Posebno odeljenje za visokotehnološki kriminal

U stavu 48 Komisija kaže: Venecijanska komisija prepoznaje da će za pravilno sprovođenje ove preporuke biti potrebno vreme i pohvaljuje vlasti zbog posvećenosti da joj pristupe na sveobuhvatan način.



A zatim u stavu 49: Venecijanska komisija priznaje da su vlasti u ovom trenutku preduzele korake u cilju sprovođenja ove preporuke.



Preporuka iz stava 99 Urgent Opinion-a (mapa sudova i tužilaštava)



U stavu 55 Komisija kaže: Predloženi pristup predstavlja razuman metodološki pristup čija realizacija može zahtevati vreme.)



Odmah zatim: Venecijanska komisija priznaje da su vlasti u ovom trenutku preduzele korake u cilju sprovođenja ove preporuke.



Venecijanska komisija je konstatovala da su za preostale preporuke preduzeti svi koraci koji su u ovoj fazi bili mogući, prepoznala je napore srpskih vlasti i ocenila da je za njihovu punu implementaciju potrebno dodatno vreme kako bi se okončali započeti procesi i sprovele neophodne analize.

Blokaderi slagali, pohvala za Srbiju

Dakle, suma sumarum je: šta na ovo sada imaju da kažu blokaderi?

Na više mesta, u finalnom mišljenju objavljenom na sajtu, stoje pohvale za Srbiju i saradnju sa vlastima.

I ono što, kako su naveli, nije ispunjeno, navode da je ispunjeno sve što su mogli da urade u ovom trenutku!

Ko je to opet lagao i obmanjivao narod?! Pa blokaderi!