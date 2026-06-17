Novo istraživanje Svetskog veća za putovanja i turizam (WTTC) pokazuje da bi zastoji na granicama mogli da ugroze čak 41 milion dolazaka posetilaca i neverovatnih 45,4 milijarde američkih dolara turističke potrošnje.

Čekanja od 4 sata, masovno odustajanje od putovanja

Anketa sprovedena među putnicima iz zemalja van EU, poput SAD, Kanade i Velike Britanije, otkrila je poražavajuće rezultate:

Čak trećina putnika izjavila je da bi potpuno odustala od putovanja u Evropu ukoliko bi čekanja od tri do četiri sata na granicama postala uobičajena.

Na aerodromu u Milanu zabeleženi su dramatični prizori gde su putnici, zbog nesnosnih gužvi i iscrpljenosti, povraćali i padali u nesvest.

Pojedini letovi kompanije EasyJet poletali su poluprazni jer putnici jednostavno nisu stigli da prođu graničnu kontrolu na vreme.

Biometrija najviše koči

Glavni razlog za trenutni kolaps je proces prikupljanja biometrijskih podataka. Uzimanje otisaka prstiju i fotografisanje putnika koji prvi put ulaze u Šengen pokazalo se kao najzahtevniji deo procedure.

Agencija Frontex priznaje da postoje ozbiljne poteškoće i procenjuje da će biti potrebno jednu do dve godine da se sistem potpuno stabilizuje i da se registracija putnika ubrza.

Do tada, putnici će morati da se naoružaju strpljenjem.

Grčka ukinula povlastice: Nema izuzetaka ni u špicu

Iako je Grčka u jednom trenutku, u pokušaju da smanji kilometarske redove, gotovo obustavila provere za određene turiste, od tog plana se odustalo.

Grčko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da trenutno ne postoje planovi za privremeno izuzeće bilo koje nacionalnosti iz EES procedure, čak ni u periodima najvećih gužvi.

Stručnjaci upozoravaju da je jedini spas u većoj upotrebi digitalnih alata za prethodnu registraciju putnika i boljoj komunikaciji, kako bi se izbegao potpuni ekonomski slom letnje sezone