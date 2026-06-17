Crna hronika
Radnik upao u mešalicu za čokoladu i poginuo: Kolege skočile da pomognu ali mu nije bilo spasa
Nesreća se dogodila 2009. godine u ranim jutarnjim satima u pogonu kompanije za preradu kakao proizvoda, gde je Vinsent Smit II radio na utovaru sirove čokolade u tank za topljenje. Prema navodima lokalnih vlasti, mladić je stajao na platformi visokoj gotovo tri metra kada je iz za sada neutvrđenih razloga izgubio ravnotežu i pao u rezervoar
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
Možda vas zanima
Crna hronika
Najnovije
Crna hronika
Najčitanije
7min
Horor u bolnici na Kipru: Srpska porodica sa bolesnom bebom čekala satima, pa ostala i bez para!
9min
Svet je brujao o njenim intimnim odnosima na poslu: Sada se povukla iz slučaja koji se tiče Trampa!
20min
"Bol za tobom je neprevaziđena, teža je od olova": Objavljena čitulja za Beograđanina ubijenog u Barseloni
1H
Još jedan Beograđanin ubijen u Barseloni! Krio se u Barseloni sa lažnim pasošem, egzekutor ga upucao s leđa
6H
Blokader napao Vučića u Milovim medijima i poručio: Ispravno je što je Crna Gora priznala Kosovo!
Dnevni horoskop
Vremenska prognoza
Galerije
Trešnje 2 evra, kajsije duplo jeftinije: Srbi objavili cene sa pijace između Asprovalte i Nea Vrasne
"Sve nam je izgorelo, ovo je pakao" Vlasnici lokala uspaničeno iznose robu iz "Enjuba", borba sa stihijom traje dva sata! (FOTO/VIDEO)
Kursna lista
|Valuta
|Buying (RSD)
|Middle (RSD)
|Selling (RSD)
|EUR
|117,03
|117,38
|117,73
|USD
|101,05
|101,35
|101,66
|CAD
|72,12
|72,34
|72,56
|AUD
|71,26
|71,48
|71,69
|GBP
|135,39
|135,79
|136,2
|CHF
|127,0
|127,38
|127,76
Anketa
Da li se pridržavate posta?
Komentari (0)