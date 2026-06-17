Dvadesetdevetogodišnji radnik izgubio je život u nesreći koja se dogodila u fabrici za preradu čokolade u američkom gradu Kamdenu, nakon što je upao u veliki rezervoar sa otopljenom čokoladom.

Nesreća se dogodila 2009. godine u ranim jutarnjim satima u pogonu kompanije za preradu kakao proizvoda, gde je Vinsent Smit II radio na utovaru sirove čokolade u tank za topljenje. Prema navodima lokalnih vlasti, mladić je stajao na platformi visokoj gotovo tri metra kada je iz za sada neutvrđenih razloga izgubio ravnotežu i pao u rezervoar.

Nakon pada, zadobio je smrtonosne povrede kada ga je u glavu udario industrijski mešač, veliki uređaj nalik lopatici koji služi za mešanje čokoladne mase.

Njegove kolege odmah su reagovale i zaustavile mašinu, pokušavajući da ga izvuku iz rezervoara dubokog više od dva metra. Međutim, uprkos naporima zaposlenih, radniku nije bilo spasa. Izvlačenje tela na kraju su obavili vatrogasci.

Jedan od njegovih saradnika, vidno potresen tragedijom, rekao je da su svi učinili sve što su mogli kako bi ga spasli.

Smit je bio privremeno zaposlen u kompaniji i radio je tek nekoliko sedmica. Nedavno se vratio u Kamden u potrazi za poslom.

- Bio je vredan i pošten čovek. Ovo je veliki gubitak za sve koji su ga poznavali - rekao je njegov kolega.

Nakon nesreće proizvodni pogon je zatvoren, a porodica nastradalog okupila se ispred fabrike tražeći odgovore o tome kako je došlo do tragedije. Njegova tetka Tereza Smit izjavila je da porodica želi da sazna da li je nesreća mogla da bude sprečena korišćenjem odgovarajuće zaštitne opreme.

- Možda je bio dovoljan samo sigurnosni pojas da spreči njegov pad - rekla je ona.

Američka Uprava za bezbednost i zdravlje na radu tada je pokrenula istragu kako bi utvrdila da li su u fabrici poštovani svi propisani standardi zaštite na radu.

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