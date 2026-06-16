Opozicioni reditlelj Gorčin Stojanović gostovao je uživo u programu RTS-a u majici sa natpisom "ŠTBK KSJZ", što je poznata skraćenica za "Šta te boli ku*** kako se ja zovem".

Javni servis nije se čak ni potrudio da bluruje sramne reči.

Naravno, gledaoci zbog ovog sramotnog sadržaja nisu dobili ni izvinjenje!

Inače, ovo nije prvi put da javni servis promoviše blokaderske neprimerene sadržaje, a više puta su i deca bila zloupotrebljena u te svrhe.

Takođe nije zgoreg podsetiti da ovaj program plaćaju građani Srbije. Pretplata građana čini čak oko 70 odsto ukupnih planiranih prihoda Radio-televizije Srbije, koji za ovu godinu iznose 15,99 milijardi dinara, ali uprkos tome od javnosti se krije na šta rukovodstvo javnog medijskog servisa troši bar polovinu tog novca, kome taj novac ide, na osnovu kojih kriterijuma i zašto, o čemu smo pisali ranije.