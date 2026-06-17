Komisija podseća da je Dodatno mišljenje zatraženo na zahtev Ane Brnabić i da ono ispituje skup nacrta izmena i dopuna pet zakona koji su izmenjeni januarskim izmenama i dopunama zakona.

"Posebno je važno napomenuti da su srpske vlasti dostavile nacrte izmena i dopuna Komisiji na pregled pre nego što su nastavile sa njihovim usvajanjem. Venecijanska komisija pozdravlja i ceni ovu konstruktivnu saradnju", navodi Venecijanska komisija u mišljenju objavljenom na sajtu.

Podseća se da je ministar pravde Srbije 28. aprila osnovao Radnu grupu, koja je uključivala predstavnike ključnih sudskih i tužilačkih tela i strukovnih udruženja, a kako bi uskladila zakonodavni okvir Srbije sa preporukama datim u Hitnom mišljenju, a da su 6. i 7. maja u Narodnoj skupštini održane dve javne rasprave na kojima se raspravljalo o mogućim zakonskim izmenama.

"Venecijanska komisija pozdravlja kooperativne i brze napore srpskih vlasti u sprovođenju njenih preporuka. Venecijanska komisija pozdravlja činjenicu da je značajan deo (sedam od devet) ključnih preporuka sadržanih u Hitnom mišljenju trenutno u potpunosti implementiran u nacrtu amandmana, i to ključne preporuke 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 9", navela je Komisija.

Dodaje da, što se tiče preostalih preporuka, da su srpske vlasti preduzele merljive korake kako bi uskladile važeći zakonodavni okvir sa Hitnim mišljenjem, ali da su određeni aspekti i dalje nerešeni.

"Venecijanska komisija napominje da su institucionalni kapaciteti TOK-a značajno ojačani i da je uspostavljen mehanizam za zamenu privremenih imenovanja redovnim imenovanjima u bliskoj i srednjoročnoj perspektivi. Shodno tome, ovaj aspekt ključne preporuke 7 je u potpunosti implementiran. Što se tiče ponovnog zapošljavanja tužilaca, primećuje se da 2 od 11 javnih tužilaca čiji su privremeni radni odnosi u TOK-u prevremeno prekinuti nisu vraćeni na posao. Zato ovaj aspekt ključne preporuke 7 nije u potpunosti implementiran", navela je Komisija.

Dodaje da je kod preporuke broj 8 pohvalno osnivanje Radne grupe za dalje ispitivanje načina unapređenja operativne autonomije Posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal i priznaje da su vlasti uložile napore da sprovedu ovu preporuku u ovom trenutku, ali da će se preporuka smatrati u potpunosti implementiranom samo ako se analiza Radne grupe završi na inkluzivan način, u razumnom roku, a nakon toga usledi zakonodavni amandman ili reforma koja predviđa veću strukturnu i operativnu autonomiju Posebnog odeljenja.

"U pogledu reorganizacije pravosuđa i tužilaštva (opšta preporuka sadržana u paragrafu 99 Hitnog mišljenja), Komisija smatra da je osnivanje Radne grupe za sprovođenje daljnjih studija dobrodošao korak ka sprovođenju ove preporuke. Komisija dalje priznaje da su vlasti uložile napore da sprovedu ovu preporuku u ovom trenutku. Ipak, da bi se ova preporuka smatrala u potpunosti sprovedenom, neophodno je da se ove studije sprovedu na sveobuhvatan i inkluzivan način, da budu završene u objavljenom roku i da dovedu do relevantnih zakonskih izmena", navela je Komisija.

Ističe se da Komisija pozdravlja posvećenost koju su izrazile srpske vlasti da brzo sprovedu njene preporuke i spremna je da pruži dalju pomoć po tom pitanju.

Komisija je na poslednjoj plenarnoj sednici održanoj 12. i 13. juna usvojila Dodatno mišljenje na Hitno mišljenje o izmenama zakona koji regulišu pravosuđe i tužilaštvo od 28. januara 2026. godine, koje je 8. maja zatražila predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić.