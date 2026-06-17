"Vučić jednostavno ne može da se pomiri sa činjenicom da je Crna Gora suverena država, da nije izdala Srbiju i otcepila se, već je na referendumu obnovila nezavisnost."

"On čini mi se ne shvata da je Crna Gora priznala Kosovo i ušla u NATO procenjujući da je to njen interes, što se pokazalo kao ispravno."

"Sve u svemu Vučić sistematski radi na nečemu što nazivam projektom otpriznavanja nezavisnosti Crne Gore po istom onom modelu otpriznavanja nezavisnosti Kosova, po opštinama Zeta i Pljevlja. Izvesno je da ne treba očekivati da će Vučić odustati od ove svoje subverzivne kampanje," rekao je Jakšić.