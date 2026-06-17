Tramp je rekao da predloženi sporazum o okončanju sukoba na Bliskom istoku, koji bi trebalo da bude formalizovan na ceremoniji potpisivanja u Ženevi u petak, "nije konačan".

"To je memorandum o razumevanju i ako mi se ne sviđa, vratićemo se pucanju na njih, bacanju bombi na njihove glave. Ne sviđa mi se ako se ne ponašaju dobro. Odmah ćemo se vratiti bacanju bombi pposred njihovih glava", rekao je predsednik na samitu u Evijanu, u Francuskoj.

Zakasnio na sastanak

Podsetimo, Tramp je danas kasnio na sednicu G7. Američki ministar finansija Skot Besent sedeo je na mestu američkog lidera, iza natpisne pločice sa Trampovim imenom, dok je francuski predsednik Emanuel Makron započinjao sednicu.

Nakon nekoliko trenutaka, Tramp je ušao u prostoriju, skoro sat vremena nakon što je sastanak trebalo da počne.

„Ja sam šef“, našalio se dok je stajao blizu čela stola. Snimak možete pogledati OVDE.

Lideri bogatih zemalja Grupe sedam – ​​SAD, Velike Britanije, Francuske, Nemačke, Kanade, Italije i Japana – okupljaju se u alpskom gradu na samitu, a među pozvanima su i predstavnici Evropske unije i Ukrajine.

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