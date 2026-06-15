U tržnom centru "Enjub" na Novom Beogradu jutros je izbio veliki požar, a kako saznaje Tanjug, na licu mesta se trenutno nalazi 35 vatrogasaca, 11 vozila i jedna cisterna, koji rade na lokalizaciji požara.

Dojava o požaru upućena je jutros u 5.56 časova i borba sa stihijom traje već dva sata.

Vatrogasci pokušavaju da spreče da se požar proširi i na druge objekte. Za sada nema informacija o tome da li je neko povređen u požaru.

Vlasnici lokala okupili su se ispred objekta i u šoku posmatraju kako vatrena stihija uništava njihove radnje i krovnu konstrukciju, piše Blic.

- Sve nam je izgorelo, ovo je pakao, sve je uništeno u nekoliko trenutaka - rekao je kratko jedan od vidno potresenih vlasnika lokala.

Portal navodi da pojedini vlasnici čiji lokali nisu zahvaćeni vatrom u strahu da se požar ne proširi vade robu napolje.

Gust crni dim vidljiv je iz više delova grada. Nadležni su apelovali na stanare koji žive u blizini da zatvore svoje prozore, a saobraćaj u Ulici Jurija Gagarina se odvija otežano.

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