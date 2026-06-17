Iako je tunjevina godinama među najpopularnijim ribljim konzervama, nutricionisti i kardiolozi sve češće ukazuju na jednu znatno potcenjeniju alternativu – sardinu.

Osim što je povoljnija, sardina sadrži više korisnih hranljivih materija koje imaju važnu ulogu u očuvanju zdravlja srca, krvnih sudova i kostiju.

Zašto je sardina nutritivni pobednik?

U poređenju sa tunjevinom u sopstvenom soku, sardina sadrži znatno više omega-3 masnih kiselina EPA i DHA, koje se dovode u vezu sa zdravljem kardiovaskularnog sistema.

U jednoj konzervi sardina nalazi se približno 1,5 grama ovih korisnih masti, dok ista količina tunjevine obično sadrži višestruko manje.

Omega-3 masne kiseline mogu doprineti:

održavanju normalnog nivoa triglicerida

podršci zdravlju srca i krvnih sudova

blagom snižavanju krvnog pritiska

smanjenju upalnih procesa u organizmu

Prirodni izvor kalcijuma i vitamina D

Još jedna velika prednost sardine krije se u njenim sitnim, mekim kostima koje se bez problema jedu zajedno sa ribom.

Zahvaljujući tome, sardina predstavlja odličan izvor kalcijuma, minerala važnog za zdravlje kostiju i zuba. Istovremeno sadrži i vitamin D, koji pomaže njegovu apsorpciju, kao i vitamin B12, važan za nervni sistem i stvaranje crvenih krvnih zrnaca.

Manje žive nego u tunjevini

Sardina spada među ribe sa veoma niskim sadržajem žive. Za razliku od tunjevine, koja se nalazi više u lancu ishrane i tokom života akumulira više teških metala, sardina je sitna riba kratkog životnog veka.

Zbog toga se smatra bezbednijim izborom za redovnu konzumaciju, posebno kod dece i trudnica, uz poštovanje preporuka lekara.

Kako da je uvrstite u jelovnik?

Sardina je jednostavna za pripremu i lako se uklapa u svakodnevnu ishranu.

Možete je:

jesti uz integralni hleb i limun

dodati u salate

koristiti kao dodatak testenini

kombinovati sa povrćem i maslinovim uljem

pripremati u namazima

Za blaži ukus mnogi biraju sardine u maslinovom ulju, dok su varijante u sopstvenom soku često prvi izbor onih koji paze na unos kalorija.

Koliko često jesti sardine?

Za većinu zdravih odraslih osoba, dve do tri konzerve sardina nedeljno mogu biti deo uravnotežene ishrane.

Prilikom kupovine preporučuje se da birate proizvode sa manjim sadržajem soli i jednostavnijim sastavom, bez dodatih sosova i aditiva.

Iako tunjevina i dalje ima svoje mesto na jelovniku, sardina predstavlja nutritivno bogatiju i često povoljniju alternativu koju vredi češće uvrstiti u ishranu.