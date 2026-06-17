Kanadski premijer Mark Karni izjavio je da je u ratu u Ukrajini došlo do zaokreta i ocenio da je poraz ruskog predsednika Vladimira Putina pitanje vremena.

Karni je, u razgovoru za CNN na marginama samita G7 u Evijan le Benu u Francuskoj, rekao da zapadni lideri dele uverenje da Moskva više nema stratešku prednost u sukobu.

"Svi smo mišljenja da je došlo do zaokreta u ovom ratu. Pitanje je vremena, Putin će izgubiti ovaj rat", rekao je Karni.

Prema njegovim rečima, nastavak ruskih vojnih operacija predstavlja besmisleno krvoproliće do trenutka kada Moskva, kako je naveo, prihvati novu realnost na terenu.

Kanadski premijer je naglasio da Otava ne namerava da smanjuje podršku Kijevu. On je podsetio da je Kanada jedan od najvećih donatora Ukrajini u odnosu na broj stanovnika, kao i da ima važnu ulogu u obuci ukrajinskih snaga i u zajedničkim programima vojne proizvodnje.

Karni je dodao da su kanadske snage raspoređene i na istočnom krilu NATO-a, u baltičkom regionu, naglašavajući da je Kanada duboko uključena u odbranu Evrope i podršku Ukrajini.