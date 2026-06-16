Rešenja testa možete pogledati na OVOM linku.

Ministarstvo prosvete je sada na svom sajtu objavilo i pitanja i zadatke koje su rešavali mali maturanti. Možete ih pogledati u galeriji ispod:

Šta je najviše namučilo osmake

Visina kruga, jednačina sa dve nepoznate i proporcije, odnosno zadaci u kojima je trebalo napisati postupak namučili su male maturante na testu iz matematike koji su radili danas, pišu Novosti.

Portal navodi da su im đaci iz OŠ "Drinka Pavlović" jednoglasno rekli da je test iz matematike bio je mnogo lakši nego iz srpskog koji su radili dan ranije.

Učenik Stefan je istakao da je dobro uradio matematiku, da mu je 20. zadatak bio lakši nego što je očekivao jer je na testovima prethodnih godina poslednji zadatak bio najteži.

- Trebalo je da se izračunaju procenti - priča ovaj đak i ističe da su mu teški bili 18. i 19. zadatak pa ih nije do kraja ni pročitao.

U jednom od tih zadataka trebalo je rešiti jednačinu sa dve nepoznate. Ovaj dečak namerava da upiše Sportsku gimnaziju jer trenira fudbal.

Nekoliko đaka požalilo nam da im je bio težak 14. zadatak u kome je trebalo izračunati zapreminu prizme.

Bojan kaže da je tačno uradio 16 zadataka, iz srpskog je imao tačnih 17 zadataka, iz škole ima svih 60 poena i namerava da upiše Četrnaestu gimnaziju.

Aleksandar ističe da da je ove godine bilo manje geometrije nego prethodnih godina, pa mu je test zbog toga bio lakši, a Mihailo kaže da su mu bili teški procenti.

I Ilija J. iz beogradske OŠ "Vasa Pelagić" rekao je za pomenuti portal da je matematika bila mnogo lakša od srpskog, on je uradio tačno čak 19 zadataka, a iz srpskog je imao 15 tačnih odgovora. Obzirom da iz škole ima svih 60 poena, on će bez problema upisati Prvu ekonomsku školu koju će navesti kao prvu želju na listi.

Većina zadataka iz matematike, odnosno prvih 17 pitanja bila je na zaokruživanje dok su samo tri zadatka zahtevala pisanje i računanje, što je sagovornicima bilo najteže.

Prvih nekoliko zadataka svima su bili veoma laki, a to su zadaci sa osnovnog nivoa i traže logičko razmšljanje.

Maturanti sutra polažu izborni predmet, a većina dece sa kojom je pomenuti portal razgovarao opredelila se za geografiju.

Ovo su rešenja testa iz srpskog jezika koji su osmaci danas polagali: Pogledajte odgovore na pitanja